В Ростуризме запускают чартерные самолеты в Чечню и Дагестан

«Самолеты предоставят российские туроператоры Fun&Sun и «Интурист», – следует из сообщения.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева ФедералПресс / Екатерина Лазарева

Первый самолет из Москвы в Махачкалу отправится 30 апреля. В мае состоится девять рейсов. Самолеты будут летать по расписанию, в том числе в праздничные дни в честь Дня Победы.

Полететь в Грозный из Москвы на чартерном самолете можно будет не раньше 10 июня 2022 года. По словам Зарины Догузовой, туристы смогут посетить сразу несколько регионов за один визит на Северный Кавказ, сообщает РИА Новости.

Северный Кавказ привлекает туристов со всего мира своими традициями, богатой историей, гастрономией на любой вкус, живописной природой и гостеприимством. Отметим, на данный момент часть аэропортов на Юге страны закрыты из-за спецоперации на Украине.