Города в Подмосковье, которые стоит посмотреть

Многие туристы планируют свои поездки в Москву, но рядом со столицей есть города, которые точно стоят внимания. Там вы сможете погрузиться в природу, а также посмотреть памятники истории и архитектуры. В Подмосковье много интересных мест, куда можно доехать на машине или электричке. В материале “Рамблера” —

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Коломна

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Небольшой город в Подмосковье, куда съезжаются туристы не только из разных городов, но и из разных стран. Стоит съездить сюда хотя бы ради знаменитой коломенской пастилы, которой, кстати, посвящен целый музей. Коломна — один из древнейших городов Подмосковья. Чего только стоит Коломенский Кремль, от которого сохранились кирпичные стены и целых семь башен. На территории кремля расположены несколько монастырей, которые заинтересуют не только последователей религии, но и тех, кому интересна древняя архитектура.

Посетите музей пастилы, трамваев, кузнечную слободу. И на забудьте о калачной — одной из главных достопримечательностей города. Там можно попробовать свежие пироги, калачи и медовуху. Даже улицы коломны связаны с именами исторических личностей. Там жила Анна Ахматова, Лев Перфилов, Александр Свешников и другие.

Сергиев Посад

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В этот город чаще всего стекаются паломники и приверженцы религии, которые хотят посмотреть Троице-Сергиева Лавра. Это — крупнейший мужской монастырь русской православной церкви, но стоит его посетить тем, кто хочет знать или изучает историю России. Однако в город стоит ехать не только для того, чтобы посмотреть монастырь. По одной из версий историков, Сергиев Посад стал родиной для русской матрешки, здесь до сих пор производят игрушки. И те, кто их создает, уверяют, что сохранили все традиции русской культуры. Здесь же есть и музей игрушки, где собраны 30 тысяч экспонатов. В музее можно посмотреть на древние славянские игрушки, игрушки стран востока и западноевропейски игрушки прошлого века. Чтобы абстрагироваться от городской суеты, отправляйтесь в местный музей-заповедник или в парк Скитские пруды.

Жостово

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Это — небольшая деревня, расположенная в городском округе Мытищи. Несмотря на близость к городу, кажется, что здесь сохранилась атмосфера старины. Все дело в том, что в деревне находится древнейшая фабрика по производству расписных подносов из жести. Если сейчас они пользуются популярностью исключительно как сувениры, то раньше фабрика была одной из самых крупных в России. Здесь стоит отправиться в то место, где производят различные предметы с жостовской росписью. При фабрике есть музей жостовской живописи, где можно побольше узнать об истории города и развития этого промысла.

Чехов

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