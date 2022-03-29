Где в России лучше отдохнуть с детьми летом

Для того, чтобы организовать комфортный отдых с детьми, нужно заранее спланировать поездку. В том числе важно выбрать место, которое подходит по инфраструктуре и развлечениям. Не во всех городах России удобно передвигаться с коляской или найти подходящие развлечения для детей. В материале “Рамблера” — города России, где комфортно отдыхать с детьми летом.

Фото: Pixabay Pixabay

Анапа

Видео дня

Пляжи Анапы знаменитый своим мелководьем, поэтому море здесь идеально подходит для детей. Они могу играть на берегу, а если зайти чуть глубже, вода будет теплой. Из-за небольшой глубины она здесь прогревается очень быстро. Кроме того, в самом городе очень много развлечений для детей разных возрастов. Малыши могут поиграть на многочисленных детских площадках, а те, кто постарше, могут отправиться в аквапарки, зоопарки и парки аттракционов. В Анапе даже есть свой океанариум, где понравится отдыхать детям разных возрастов.

Ейск

Pixabay

Этот город-курорт расположен на берегу Азовского моря. Здесь лучше всего отдыхать семьям с совсем маленькими детьми. В этом городе пляжи исключительно песчаные, поэтому риска того, что ваш ребенок поранится об гальку, практически нет. Кроме того, Азовское море совсем неглубокое, поэтому вода здесь теплая уже в начале июня — море быстро прогревается. На мелководье очень удобно купаться с малышами. В Ейске, помимо пляжей, есть и другие развлечения для детей: дельфинарии и аквапарки. Кроме того, здесь обычно не так много туристов, как на других курортах, так как он непопулярен.

Калужская область

Wikipedia.org

Здесь не будет курортов у моря, но зато здесь можно хорошо отдохнуть на природе. Можно остановиться в самой Калуге и на протяжении нескольких дней ездить по различным местам в области. Стоит съездить в парк “Этномир”, где можно погулять с детьми, покататься на лодке и посмотреть на животных или в арт-парк “Никола-Ленивец”, где можно хорошо провести время на природе, а дети смогут погулять и развлечься вблизи культурных объектов. Также в Калужской области расположены различные музеи: планетарий, музей космонавтики имени Циолковского, а также памятники архитектуры.

Домбай

Pixabay

Стоит обратить внимание на курорты Кавказа, среди которых есть и Домбай. Популярен он преимущественно зимой, так как идеально подходит для горнолыжного отдыха. Однако летом на Кавказе не менее прекрасно, открытыми остаются отели и туристические базы, где можно расположиться с ребенком. Лучше всего отправляться сюда с детьми школьного возраста, которые смогут пойти с вами в поход или отправиться на экскурсию по водопадам. Здесь также расположена самая крупная в России обсерватория, куда можно сходить с ребенком и посмотреть на звезды и созвездия.

Алтай

Pixabay