Куда поехать отдыхать в Крыму: лучшие курорты

Побережье Крыма имеет очень большую протяженность. На нем расположилось множество курортов, которые сильно отличаются друг от друга. Многие туристы впадают в ступор, когда пытаются выбрать отдельный курорт в Крыму. Для этого вам стоит определиться с тем, чего вы ждете от отдыха. Планируете ли вы целыми днями лежать на пляже и купаться в море или вы хотите путешествовать по полуострову и посмотреть достопримечательности разных областей. В материале “Рамблера” — лучшие курорты Крыма, которые подойдут разным категориям людей.

Ялта

Это — самый популярный курорт Крыма, но в черте города расположены в основном пляжи, отели и пансионаты. Еще во времена СССР Ялта считалась самым престижным курортом Крыма. Рядом с Ялтой расположены самые главные памятники архитектуры Крыма: дворец Юсуповых, Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Форосская церковь и другие. В Ялте много природных достопримечательностей, а также можно поехать в горы — в черте курорта можно найти туры на Ай Петри.

Севастополь

Еще один популярный город в Крыму, но сюда не принято ездить ради пляжного отдыха. Дело в том, что в центре города расположен порт, а пляжи, где можно загорать и купаться, находятся в сильном удалении от центра. Здесь много исторических памятников, в том числе военных: памятники, мемориалы, бронебашня, панорама и знаменитый военный музей Черноморского флота. В Севастополь стоит ехать, если вы хотите развлечься, так как там очень насыщенная ночная жизнь. Любители бурных вечеринок могут приехать сюда ради развлечений и танцев.

Феодосия

Именно здесь расположен знаменитый “золотой пляж” — самый мелководный пляж, который растянулся на 15 километров вдоль побережья. Именно этот курорт идеально подходит для отдыха с детьми. На побережье расположены различные развлечения: от водных горок до парашютов. В окрестностях курорта расположены соленые озера и минеральные грязевые источники. Это может стать еще одной причиной для посещения Феодосии: здесь расположены санатории и здравницы, которые специализируются на лечении различных хронических заболеваний.

Судак

Здесь хорошо развит пляжный туризм, но за бархатным сезоном лучше ехать в начале осени. Летом здесь довольно жарко, поэтому выдержать может не каждый. Бархатный сезон начинается в сентябре, а уже в октябре начинается сезон дождей. В Судак стоит ехать тем, кто планирует активный отдых. На побережье сосредоточены различные водные развлечения, а в окрестностях курорта проложены различные маршруты для пеших, автомобильных и велосипедных прогулок. Можно посмотреть водопады, пещеры и прогуляться по заповедным зонам. Здесь можно смело отдыхать с детьми, так как есть вся инфраструктура для этого, а по ночам город хоть и оживает, но в определенных районах.

Евпатория