Чем заняться на Домбае, если вы не фанат лыж

Домбай ассоциируется с горнолыжным курортом. Но он понравится и тем, кто любит легкие однодневные походы и потрясающие альпийские пейзажи. Когда лучше отправиться за приключениями в этот регион, расскажет “Рамблер”.

Фото: Riadchikova/wikimedia.org Riadchikova/wikimedia.org

Что взять с собой?

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Правильную обувь. Если есть свободные деньги, приобретите треккинговые ботинки или кроссовки. Перед поездкой разносите их, чтобы не натереть ноги и не испортить впечатление от похода.

Непромокаемую куртку или непродуваемую ветровку в комплекте с дождевиком.

Флисовую кофту или свитшот. Если во время набора высоты вам станет прохладно, то этот предмет гардероба поможет утеплиться.

Эластичные штаны (не джинсы!) или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты.

Небольшой рюкзак – на 15-25 литров, в идеале с жесткой спинкой и поясным ремнем, чтобы не перегружать плечи. В него можно убрать воду, перекус и одежду на случай изменения погодных условий.

Кепку или легкую шапку.

Крем с UV-фильтром и солнцезащитные очки.

Хобу (сиденье туристическое).

Как добраться?

Проще всего это сделать из Минеральных вод, куда можно добраться на поезде, автобусе и самолете. Дорога от города до Домбая занимает от трех до четырех часов (в среднем). От аэропорта ходят автобусы. Также можно заказать такси или арендовать автомобиль в городе, если вы едете компанией, например.

Когда лучше приехать?

Бывалые туристы рекомендуют приезжать на Домбай для трекинга в период с июля по октябрь. До середины лета в горах еще слишком холодно, а лежащий снег может затруднить прохождение некоторых маршрутов. А в октябре становится переменчивой погода, что тоже ставит под угрозу комфорт в походе.

Летний Домбай славится мягким сухим климатом, но даже в жаркую погоду на высоте может быть прохладно.

Где остановиться?

Так как горнолыжный сезон подошел к концу еще в марте и гостиницы простаивают, летом жилье на Домбае найти легко. Например, вблизи рек Алибек и Амануз. Единственный минус приезда в несезон – некоторые кафе и рестораны могут быть закрыты. Но вас выручат поселковые кафе, местные рынки и небольшие магазины.

Какие маршруты выбрать?

Поскольку большая часть пеших маршрутов находится на территории Тебердинского заповедника, то на входе придется заплатить небольшую сумму (до 200 рублей). Если вам будет необходим пропуск в погранзону, то его можно заказать у пограничников на контрольно-пропускном пункте заповедника.

Шоанинский храм. Сначала вам предстоит добраться до села имени Коста Хетагурова (на машине). И уже от стоянки начинается пеший маршрут до одного из древнейших христианских храмов. Расстояние – два километра. На территории храма можно изучать руины старинных построек и посетить смотровую площадку, откуда открывается вид на ущелье и парящих над этой бездной орлов.

Софруджинский водопад. Этот природный памятник находится всего в пяти километрах от Домбая. Вы прибываете к мосту через реку Алибек и начинаете свой путь вдоль левого ее берега. У водопада можно провести долгие часы, наблюдая за течением его вод. Некоторым туристам удается “поймать” радугу. На обратном пути стоит сделать остановку у водопада Чертова Мельница, вид на который открывается сверху – со скал.

Гора Мусса-Ачитара. Маршрут протяженностью 12 километров можно легко преодолеть благодаря канатной дороге. Ее кабинки перенесут вас на высоту более трех тысяч над уровнем моря всего за 20 минут. Отсюда открывается вид на горы Кавказского хребта. Говорят, что даже Эльбрус можно рассмотреть.

Чтобы разнообразить прогулку, стоит отправиться к водопаду Шумка, он находится в 17 километрах в сторону поселка Теберда. Путь к Шумке проходит по маркированной тропе.

Ущелье Домбай-Ульген. Этот маршрут считается самым простым несмотря на его протяженность – 12 километров. И вкусным. Потому что в лесах можно встретить чернику (в августе), малину и дикую смородину. Стартовой точкой считается поляна Ленинградского исследовательского института. Оттуда к первой локации ведет пешая тропа. Выйдя из лиственного леса, вы окажетесь на Русской поляне. Оттуда открывается вид на Чучхурские водопады и гору Мусса-Ачитара.

Если вы продолжите путь к самим водопадам, то оттуда стоит дойти и до Чучхурского озера. В хорошую погоду его вода отливает необыкновенным бирюзовым цветом.