Как "Джек Лондон" оказался на Колыме

Где находится одно из самых прекрасных мест России и причем тут знаменитый писатель, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Sergei siluyanov/wikimedia.com Sergei siluyanov/wikimedia.com

Живописнейшее озеро расположилось в Магаданской области, в верховьях Колымы на высоте 803 метров над уровнем моря и по праву считается одним из самых прекрасных водоемов Дальнего Востока. Озеро Джека Лондона окружено множеством маленьких озер, а на нем самом расположено целых четыре острова, самый маленький из которых делит водоем на две части: Большой Джек и Малый Джек.

Одна из удивительных особенностей этого озера, приводящая в восторг туристов, — это его способность менять “внешность” в зависимости от погоды. Оказавшись у озера в ненастный день, вы увидите мрачную и серую поверхность водоема, если же вам посчастливиться приехать на берег водоема в солнечную погоду, озеро поразит невероятным голубым цветом своих вод.

Поскольку климат в этом районе весьма суровый, практически до конца июля на озере плавают льдины, при этом вода у берегов может порой прогреваться до +10 градусов. А с середины октября озеро уже полностью покрывается льдом.

Стоит отметить, что несмотря на красоту самого озера и окружающей его местности, туристов здесь не слишком много. Иногда сюда приезжают покататься на лыжах. Но чаще всего на озеро приезжают порыбачить.

Туристам, которые отважились посетить живописное дальневосточное озеро, местные жители рассказывают красивую легенду о том, как появилось его название. Если верить их словам, то на берегу водоема его первооткрыватели нашли книгу Джека Лондона “Мартин Иден”, правда на вопрос, как в безлюдном районе Магаданской области оказался знаменитый роман, лишь разводят руками.