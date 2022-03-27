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43 минуты назад

Стоит ли ехать в Калининград весной

Даша Краснова

Об отдыхе в Калининграде задумываются тысячи россиян, большинство посещает город летом, однако эксперты советуют экспериментировать в месяцами для отдыха. "Рамблер" расскажет, стоит ли ехать в Калининград весной.

Стоит ли ехать в Калининград весной
Фото: PixabayPixabay

Весна —лучшее время для экскурсий, причем город изучать лучше с местными жителями, которые часто подрабатывают гидами и размещают свои услуги в Сети. Начать знакомство с городом можно с обзорного тура по Калининграду. Пройти от Кафедрального собора до Рыбной деревни, побывать в старинном Амалиенау.

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Основатель туристического агентства «Море тут» Артем Венскель подтвердил, что Калининград можно посетить в любое время года, и вы все равно останетесь довольны. Правда, сейчас время пути увеличилось на один час из-за ограничения воздушного пространства с Россией.

"В Калининград стоит ехать в любое время года, это очень интересный город, который стоит особняком от всех остальных городов России. Архитектурное наследие делает его непохожим на все остальное, что есть в нашей стране.

Калининград отделен от основной территории России Литвой, но тем не менее авиасообщение с этим городом остается, самолет делает небольшой крюк над нейтральными водами Балтийского моря. Время полета из Москвы составляет сейчас вместо 1.5 часов – 2,5", - уточнил Артем.

Гиды советуют посвятить один день главной локации — Куршской косе, хотя туристы предпочитают одавать большее количество дней отпуска именно Калининградской области. Там можно отдохнуть от большого города и найти единение с природой.

"В первую очередь нужно посетить Куршскую косу, это уникальный природный объект, ранней весной рекомендуем одеваться теплее, может быть очень сильный ветер с Балтийского моря.

Напомню, что Калининград раньше назывался Кенигсберг. Поэтому обязательно стоит посетить Кенигсбергскую крепость, центральную часть города и Зеленоградск. Для поездки лучше всего выбрать хорошая период с середины апреля, когда там хорошая погода", - дополнил эксперт.

Калининград — это один из тех регионов, у которого огромный туристический потенциал. Этот город точно нужно увидеть своими глазами, потому что он действительно отличается от всего, что есть в России.

Отдых в России,Артем Венскель,
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