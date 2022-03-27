Что делать, если вы оказались в Калуге

В этом городе есть собственное море, дублер легендарного корабля «Восток» и самый старый в России каменный виадук, который напоминает лучшие кадры «Гарри Поттера». «Рамблер» узнал, почему стоит увидеть родину отечественной космонавтики.

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Как доехать

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Лучше всего — на поезде. Вокзал находится в самом центре города и оттуда будет легко добраться до основных достопримечательностей. Кстати, в границах города есть четыре станции, путешественникам лучше всего выходить на станции Калуга-1. Рядом расположен и автовокзал для тех, кто предпочитает пользоваться автобусами. Город связан сетью железных дорог с целым рядом городов, включая Пензу, Сызрань, Оренбург, Смоленск, не говоря уже о Москве и Петербурге. Туристы, которые ценят свое время, могут воспользоваться аэропортом «Грабцево», открытым в 2015 году. Добраться оттуда до города можно на автобусе за двадцать минут.

Что смотреть

Калуга — один из древнейших городов России, первое упоминание о нем зафиксировано в 1371 году. Поэтому любителям старинной архитектуры есть что посмотреть.

Во-первых, это каменные палаты Коробова конца XVII века (улица Плеханова, 88) и расположенная недалеко усадьба Золотарёвых (улица Пушкина, 14). Оба объекта являются частью областного краеведческого музея.

Во-вторых, стоит увидеть комплекс Присутственных мест — ансамбль обрамляет Центральный городской парк и находящийся в нем Свято-Троицкий собор рубежа XVIII и XIX веков — яркий образец классицизма. Второй главный храм города — Спас-Георгиевский собор (улица Баумана, 14) был возведен в самом начале XVIII века в стиле московского барокко. В нем хранится почитаемая православными святыня — Калужская икона Божией Матери, покровительница города и области.

По соседству с Центральным парком расположен сквер имени Ленина, а недалеко от него еще один образец классицизма начала XIX века — Гостиный двор.

Ну и конечно стоит обязательно посмотреть старейший в нашей стране виадук — Каменный мост через Березуйский овраг, построенный в 1785 году при первом губернаторе Михаиле Кречетникове.

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Однако не стоит забывать, что Калуга вписала свое имя и в новейшую историю России. Поэтому следующая остановка для любознательного туриста — музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского (улица Академика Королева, 2). Здесь можно увидеть копию ракеты-носителя «Восток». Она дублировала основную ракету во время гагаринского старта. Музей занимает обширную территорию, здесь есть планетарий, астрономическая обсерватория и парк.

Кстати, для любителей видов здесь есть две смотровые площадки. Одна из них открывает лучший вид на Калужское море — так горожане называют огромное Яченское водохранилище, созданное при подготовке к проведению Олимпиады в 1980 году. Там и сейчас проводят спортивные мероприятия.

Еще одна смотровая площадка для открыточных снимков расположена в Центральном парке. С нее открывается превосходный вид на Оку.

Любителей забавных фотографий порадует городская скульптура. Например, около Калужского драматического театра стоит театралка — девушка держит в руках табличку с вечным вопросом «Нет лишнего билета?». А рядом с Калужским государственным университетом сидит любимец горожан и туристов — Кот ученый в очках и с книгой. На перекрестке улиц Кирова и Ленина можно найти Городового с собакой.

А в Центральном парке стоит, пожалуй, самая старинная городская скульптура — Кокетка с зонтиком. Оригинальную барышню установили еще в 1809 году на средства купца Макарова, но во время немецкой оккупации статуя пропала. В 1979 году скульптуру восстановили, а в 2000 году она пережила нападение вандалов. Сейчас она отреставрирована и венчает собой фонтан.

Что есть

У Калуги есть свои гастрономические бренды. Прежде всего, это десерт «Калужское тесто». Его готовят из тщательно перемолотых сухарей черного хлеба, медового сиропа и различных пряностей — например, корицы и кардамона. Также туда могут добавлять патоку, карамель, розовое масло. Такие пирожные можно и попробовать самим, и привезти в подарок друзьям и родным. Также стоит отведать и другое лакомство — печатный пряник. Калужские пряники ничем не хуже тульских и часто имеют оригинальные названия вроде «Царевны-лягушки» или «Сивки-бурки».

Где жить

Разумеется, лучше всего выбирать отели, расположенные в центре, чтобы не тратить время на дорогу. Средняя цена за ночь стартует от 1700 рублей. Самые популярные по отзывам туристов — Best Western, Four Points, «Донжон», «Винтаж».

Что привезти

Кроме уже упомянутых вкусных сувениров можно захватить с собой космическую еду — тюбики с борщом, кашей, мясом, киселем. Она продается в музее истории космонавтики и поможет почувствовать себя настоящим исследователем далеких галактик.

Еще один бренд — хлудневская игрушка. Расписные глиняные свистульки и громотушки могут стать хорошим презентом. Есть и забавные «мокрые соловьи» — горшочки со свистком, куда можно налить немного воды и получить звук, похожий на соловьиную трель.