Что делать, если вы оказались в Брянске

Брянск — один из старейших русских городов. Его история полна как славными, так и трагическими событиями. И, если вы оказались в этом городе, то обязательно найдете много всего интересного. "Рамблер" расскажет, как провести время в Брянске.

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Как добраться

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Добраться до Брянска можно как на поезде, так и на самолете и автомобиле. Самый быстрый вариант — на самолете, однако перед покупкой авиабилетов стоит уточнить, работает ли аэропорт Брянска. Время пути на поезде с Киевского вокзала в Москве займет не более четырех с половиной часов.

Где жить

Как и в любом другом городе, отели лучше выбирать те, что находятся ближе к центру города. Так, самые ключевые достопримечательности будут находиться практически в пешей доступности. Некоторые местные жители называют Брянск не городом, а объединением нескольких деревень и поселков. И, стоит отметить, что каждый из них уникален по-своему. Поэтому и на окраинах города, и даже за его пределами, есть неплохие гостиницы и места, которые смогут вас заинтересовать.

Что смотреть

Если вы прибыли на вокзал Брянск-Орловский, то на некоторое время стоит на нем задержаться. Вокзал состоит из двух зданий. Первое было построено в 1981 году, оно украшено часами с железнодорожными эмблемами, инсталляцией паровоза над центральным входом и витражным поясом. А второе было возведено еще в 1952 году по проекту советского архитектора и градостроителя Алексея Душкина.

После этого стоит отправиться к главной достопримечательности города — мемориальному комплексу "Курган Бессмертия" в парке "Соловьи". Пятиконечная звезда высотой 18 метров установлена на 12-метровом пятигранном земляном холме, земля для которого была привезена с братских могил Брянской области. Весь комплекс посвящен воинам, погибшим от рук фашистских захватчиков.

Также вы можете прогуляться по центральному парку культуры и отдыха имени 1000-летия города Брянска. На его территории проводятся мероприятия культурной и патриотической направленности.

Брянский кафедральный собор во имя Святой Троицы.

Мемориальный комплекс "Покровская гора".

Брянский государственный краеведческий музей.

Храм Возрождения.

Бульвар им. Гагарина и многое другое. Также вас могут заинтересовать такие достопримечательности:

Что есть

В Брянске вы найдете множество заведений общепита, поэтому голодными вы точно не останетесь. Однако некоторые блюда обязан попробовать любой приезжающий в этот город. В первую очередь, это кондитерские изделия "Брянконфи". Эта компания входит в десятку лучших в своей отрасли. Также стоит попробовать знаменитый Стародубский сыр, который производится в одноименном городе в Брянской области. И, конечно, алкогольные напитки и настойки от "Брянскспиртпрома". На сегодняшний день их ассортимент включает в себя более 50 различных напитков, среди которых бальзамы, горькие и сладкие настойки.

Что привезти