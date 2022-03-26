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55 минут назад

В Крыму утвердили проект горного кластера за 6,6 миллиарда рублей

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым утвердил инвестиционный проект строительства горного парка в Ялте стоимостью 6,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила вице-премьер Совета министров - министр финансов РК Ирина Кивико.

В Крыму утвердили проект горного кластера за 6,6 миллиарда рублей
Фото: Фонд поддержки и развития культуры и спортаФонд поддержки и развития культуры и спорта

"Республика заинтересована в реализации столь интересного и глобального проекта, в котором кроме спа-комплексов, гостиниц, будут построены спортивные объекты", - уточнила Ирина Кивико.

Соглашение о строительстве многофункционального горно-рекреационного кластера "Горный Крым" подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Курортный комплекс появится на площади в 14,5 гектара в границах Ялты. Проект предусматривает станцию канатной дороги, биосферный парк, туристические и спортивные объекты, лечебно-оздоровительный и 4-звездочный гостиничный комплекс с консольным бассейном в районе Васильевки, а также апарт-отель, спа-комплекс, рестораны и другие объекты туристическо-развлекательной инфраструктуры.

Ранее представитель инвестора - вице-президент Фонда поддержки и развития физкультуры и спорта Андрей Брабец - уточнял, что планируется строительство канатной дороги протяженностью 3,6 километра от ялтинского села Васильевка до кластера на плато Ай-Петри. На верхней площадке, на высоте 1450-1500 метров, появится смотровая площадка и рекреационная зона с экологической тропой. Пропускная способность канатной дороги - до 1500 человек в сутки.

Отдых в России,Ирина Кивико,
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