В Крыму утвердили проект горного кластера за 6,6 миллиарда рублей

Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым утвердил инвестиционный проект строительства горного парка в Ялте стоимостью 6,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила вице-премьер Совета министров - министр финансов РК Ирина Кивико.

Фото: Фонд поддержки и развития культуры и спорта Фонд поддержки и развития культуры и спорта

"Республика заинтересована в реализации столь интересного и глобального проекта, в котором кроме спа-комплексов, гостиниц, будут построены спортивные объекты", - уточнила Ирина Кивико.

Соглашение о строительстве многофункционального горно-рекреационного кластера "Горный Крым" подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Курортный комплекс появится на площади в 14,5 гектара в границах Ялты. Проект предусматривает станцию канатной дороги, биосферный парк, туристические и спортивные объекты, лечебно-оздоровительный и 4-звездочный гостиничный комплекс с консольным бассейном в районе Васильевки, а также апарт-отель, спа-комплекс, рестораны и другие объекты туристическо-развлекательной инфраструктуры.