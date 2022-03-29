Что посмотреть в Казани и какие еще города схожи с европейскими

Вопросы, связанные с отпуском, последнее время беспокоят все большее количество наших граждан. Многие привыкли улетать на отдых заграницу, но такая возможность в связи с ограничениями теперь есть не у всех. Рамблер разобрался, где в России можно отдохнуть не хуже, чем заграницей.

Если вы любитель активного отдыха и предпочитаете проводить отпуск, гуляя по красивым старинным улочкам и посещая туристические места с богатой историей, тогда вам обязательно понравится в таких городах как Казань или Калининград.

Видео дня

Если вы решили отправиться в Казань, выбирайте гостиницу или квартиру ближе к историческому центру. Существует мнение, что этот город не слишком годится для долгого пребывания, так как в нем попросту становится скучно в определённый момент, однако для поездки на уикенд - он подходит идеально. Два или три дня - оптимальное количество дней для того, чтобы насладиться величием и красотой Казани и успеть посмотреть основные достопримечательности.

Google Maps

Одной из самых популярных из них является мечеть Кул-Шариф - голубая мечеть, находящаяся на территории Казанского кремля. Это самая большая мечеть в Европе. Туристы любят это место за невероятную красоту архитектуры и за возможность со специальных смотровых площадок главной соборной мечети Татарстана насладится потрясающей панорамой города. Там же, на территории Казанского кремля, находятся и многие другие обязательные к посещению места. Среди них и падающая башня Сююмбике, и казанский Эрмитаж. Собственно, такое сосредоточение достопримечательностей в одном месте и объясняет тот факт, что туристу можно посмотреть Казань за короткий срок. Однако положительных впечатлений от этого меньше не будет. Особенно, если вы не забудете посетить татарскую деревню Туган Авылым - это национальный комплекс, полюбившийся многим туристам. Ехать туда особенно хорошо, если вы путешествуете с детьми - развлечения найдутся для посетителей любого возраста. Там же вы сможете вкусно пообедать.

Калининград по праву считается самым европейским городом России. В первую очередь это объясняется тем, что архитектура там сохранилась еще с тех времен, когда он являлся столицей Восточной Пруссии - Кенигсбергом.

Пожалуй, первое, что стоит посетить - остров Кнайпхоф (ныне - остров Канта), на котором расположен самый известный Кафедральный собор города. В нем погребен философ Иммануил Кант, там же находится его посмертная маска. Помимо этого внутри расположена усыпальница магистров Тевтонского Ордена. В соборе проводятся концерты органной музыки, и если вам удалось попасть туда именно в такой момент - этим шансом обязательно стоит воспользоваться.

Еще одно место, которое стоит посетить, приехав в Калининград с целью отдохнуть - Рыбная деревня. Она приглянулась туристам своей атмосферой и большим количеством кафе и ресторанов со вкусной едой. Путешественники пишут, что от этой локации остается впечатление как от «города в городе». Несмотря на то, что постройки эти современные, европейский стиль прекрасно сохранен в их архитектуре, и прогулка по этой улочке доставит большое удовольствие. Так же оттуда открывается прекрасный вид на остров Канта.

Google Maps