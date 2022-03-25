7 мест в России, где нужно загадывать желания

Верить в то, что мысль материальна, или нет — решать каждому. Но почему бы не попытать счастья, если в путешествии вы окажетесь там, где, по легенде, исполняются желания? А “Рамблер” подскажет, куда именно направиться с этой целью.

Банковский мост, Санкт-Петербург

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Где искать: между домами №27 и №30 по набережной канала Грибоедова

Банковский мост – один из самых красивых пешеходных мостов Петербурга. Он соединяет Казанский и Спасский острова. Столбы Банковского моста украшают статуи четырех мифических львов. И если верить городской легенде, то стоит лишь погладить крыло одного из них, и самое заветное желание исполнится. Некоторые петербуржцы оставляют у лап львов монетки. Так они просят мифических существ способствовать материальному благополучию.

Музей Булгакова, Москва

Где искать: Большая Садовая улица, 10

В коммуналке на Большой Садовой, где жил Булгаков, сейчас открыт музей, посвященный творчеству этого писателя. Его посетители могут оставить в специальном ящике с надписью “Почта любви” записки, содержащие заветные желания. И каждый год в августе работники музея изымают все-все “письма”, привязывают их к воздушным шарам и отпускают в небо.

Лооский храм, Сочи

Где искать: микрорайон Лоо, ул. Таллинская.

Считается, что этот храм построили византийцы предположительно в X-XI веках. Он практически не сохранился. К сожалению, после землетрясения, которое случилось в начале прошлого столетия, уцелела лишь часть северной стены храма. Но и руины святилища глубоко почитаются верующими. Согласно местной легенде, в этом месте исполняются желания: нужно прикоснуться к древним камням и попросить о том, чего хочется больше всего на свете.

Чкаловская лестница, Нижний Новгород

Где искать: Нижневолжская набережная

С одной из самых знаковых достопримечательностей Нижнего Новгорода связана своя мистическая традиция. Местные жители верят, что если подняться по Чкаловской лестнице (а это целых 560 ступеней) в мрачном расположении духа, можно освободиться от тягот прошлого и загадать желание на будущее.

Карета Екатерины II, Казань

Где искать: улица Баумана, 56

На одной из центральных пешеходных улиц Казани был воздвигнут памятник в честь посещения Екатериной столицы Татарстана – копия царской кареты, отлитая в бронзе. Считается, что если сесть в нее и мысленно представить место, где вы хотели бы когда-нибудь побывать, то ваша мечта обязательно сбудется.

Дерево желаний, Крым

Где искать: Судак, ул. Генуэзская Крепость, 1

Загадывать желание, завязывая ленточку на память, – традиция, которая пришла к нам, вероятнее всего, из буддизма. Чаще всего для этой цели выбирают мосты или деревья. Под Судаком, около Генуэзской крепости как раз находится одно из “деревьев желаний”. Помните, что нужно не просто привязать кусочек ткани или ленточку, но и мысленно сформулировать свою заветную мечту.

Обелиск “Европа-Азия”, Екатеринбург

Где искать: на 17-м километре Новомосковского тракта