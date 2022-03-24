Дагестан ожидает рекордное количество туристов

В столицу Дагестана сейчас можно добраться и на самолете - из Москвы ежедневно отправляются несколько рейсов. В Махачкалу летают также из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска и других городов страны. С 28 марта возобновляются авиарейсы в Стамбул. Вылеты будут осуществляться на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100. Регулярные рейсы есть в Дубай. Таким образом, Махачкала стала своеобразным транспортным хабом между европейской частью России, Азией и Ближним Востоком.

Фото: Pavel Sipachev/istock Pavel Sipachev/istock

Уже сейчас гостиничный бизнес Дагестана готовится к большому потоку туристов. Первый пик ожидается на майские праздники. Цены за номера по сравнению с прошлым годом выросли незначительно. Сейчас стоимость ночлега в отелях Махачкалы составляет от полутора до пяти тысяч рублей в зависимости от комфорта. "У нас в прошлом году не было свободных мест. Звонки с просьбой забронировать номер, даже на месяц вперед, раздавались ежедневно с разных концов страны. Видимо, "сарафанное радио" сработало - сейчас обращаются люди, говорят, наши знакомые у вас останавливались, интересуются, есть ли места", - говорит администратор махачкалинского мини-отеля Раиса Омарова.

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Чем так привлекает Дагестан гостей?

Туроператоры предлагают не только привычный для отпускников отдых на морском побережье, но и много горных маршрутов, возможность пожить и окунуться в атмосферу старинных аулов. Согласно проведенным опросам, в топ достопримечательностей вошли Сулакский каньон, песчаная гора Сарыкум, единственный субтропический лиановый лес в России, древний Дербент, селение златокузнецов Кубачи. Стабильно в регионе растет спрос и на этнотуризм. Многих гостей давно пресытил отдых в комфортных отелях и беспечное пребывание на пляжах, они захотели ознакомиться с образом жизни и бытом горцев.

Местные жители отреагировали на спрос быстро - в республике оборудовано около 80 сельских гостевых домов. Приток туристов в горы стал существенной поддержкой для малого и семейного бизнеса. Если раньше жители аулов занимались в основном разведением скота и выращиванием сельхозпродукции, то теперь многие открыли кафе и магазинчики, работают гидами.

Один из гостевых домов находится в селе Чох. Его основал Заур Цохолов - фанат родного края, который все свое свободное время отдает популяризации этнотуризма. В Чохе находится построенный в 1875 году дом местного жителя, царского офицера Магомеда Мамалова. Здание постепенно разваливалось, пока Заур не решил организовать в нем гостевой дом. Сейчас здесь принимают туристов. На крыше располагается кофейня, где с чашкой ароматного кофе можно любоваться горными пейзажами и парящими в небе орлами. Любители национальной кухни могут заказать у местных жителей оригинальные блюда.

Первый поток туристов ожидается на майские праздники. Цены за номера по сравнению с прошлым годом выросли незначительно

Популярностью пользуются и заброшенные высокогорные села - Корода, Гамсутль, Гоор, Кахиб, чьи жители в поисках лучшей жизни давно перебрались на равнины. На улочках можно снимать исторические фильмы. Никого из местных жителей не удивляют вереницы туристов, делающих сэлфи на фоне сторожевых башен.