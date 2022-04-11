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7 часов назад

Куда поехать в санаторий и можно ли там что-то вылечить

Анна Шутова
Шевцова Наталья Андреевнаэксперт,Прокофьев Денис Александровичэксперт

В каких регионах лучшие санатории, действительно ли там можно вылечить заболевания и кому поездки на подобные курорты запрещены? Спросили эксперта по туризму Наталью Шевцову и врача общей практики Дениса Прокофьева.

Куда поехать в санаторий и можно ли там что-то вылечить
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В первую очередь стоит поехать на курорты Краснодарского края. Это Геленджик, Анапа, Сочи, Крым. Из неочевидного ест курорты Алтайского края: это Белокуриха, там есть очень хорошая база отдыха. Есть ближайшие курорты в Москве и Подмосковье. Если говорить о Сибири, санатории, где можно отдохнуть и поправить здоровье, есть в Новосибирске. Ну и, конечно, кавказские Минеральные воды: Кисловодск, Пятигорск и Железноводск.
Шевцова Наталья Андреевна
Шевцова Наталья АндреевнаГенеральный директор федеральной сети туристических агентств «Хоттур»
Санаторий - это, безусловно, это этап реабилитации. В зависимости от того, какая проблема есть у человека, под него подбирается санаторий с определенным климатом, в определенное время года с определенным количеством дней пребывания. Также выбор санатория идет от профиля самого санатория: это может быт бронхолегочное заболевание, нарушение опорно-двигательного аппарата, заболевания органов дыхания, эндокринология. Если неправильно сделать выбор профиля, к сожалению, нахождение в санатории не будет иметь никакого смысла.

Безусловно, санаторий не занимается лечением. Он может выступать в качестве сопутствующего лечения, и наравне с лекарственной терапией оказывает хороший реабилитационный и восстановительный эффект.

Санаторий не лечит острые ситуации, санаторий может помочь достичь стойкой ремиссии. Например, в случае с заболеваниями кожи, с такой болезнью как псориаз. Это восстановительное лечение.

Противопоказанием к поездке в санаторий являются как раз острые заболевания. Перед поездкой человек, как правило, проходит обследование, заполняет санаторно-курортную карту. И цель этого обследования, чтобы никаких острых вирусных, бактериальных заболеваний или обострения хронических болезней не было.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Отдых в России,Наталья Шевцова,
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