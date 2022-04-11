Куда поехать в санаторий и можно ли там что-то вылечить

Санаторий - это, безусловно, это этап реабилитации. В зависимости от того, какая проблема есть у человека, под него подбирается санаторий с определенным климатом, в определенное время года с определенным количеством дней пребывания. Также выбор санатория идет от профиля самого санатория: это может быт бронхолегочное заболевание, нарушение опорно-двигательного аппарата, заболевания органов дыхания, эндокринология. Если неправильно сделать выбор профиля, к сожалению, нахождение в санатории не будет иметь никакого смысла.



Безусловно, санаторий не занимается лечением. Он может выступать в качестве сопутствующего лечения, и наравне с лекарственной терапией оказывает хороший реабилитационный и восстановительный эффект.



Санаторий не лечит острые ситуации, санаторий может помочь достичь стойкой ремиссии. Например, в случае с заболеваниями кожи, с такой болезнью как псориаз. Это восстановительное лечение.



Противопоказанием к поездке в санаторий являются как раз острые заболевания. Перед поездкой человек, как правило, проходит обследование, заполняет санаторно-курортную карту. И цель этого обследования, чтобы никаких острых вирусных, бактериальных заболеваний или обострения хронических болезней не было.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"