Куда поехать на море в 2022 году

Наша страна довольно большая и располагает огромными территориями, в том числе и прибрежными. Территория нашей страны омывается 13 морями, среди которых одно море-озеро. В прибрежных районах располагается огромное количество курортов, где можно отдохнуть летом. В материале “Рамблера” — о том, куда поехать на море летом 2022 года.
Сочинский район очень большой, можно выбрать курорты на любой вкус. Наиболее востребован среди отдыхающих Адлер, который стал центром проведений Олимпийских игр в 2014 году. Здесь есть Олимпийский парк, парк аттракционов и длинная набережная для прогулок. Из Адлера удобно добираться до самого Сочи, Красной поляны, а также можно пешком перейти границу с Абхазией и отправиться исследовать озеро Рица. В Адлере есть большой галечный пляж, который растянулся вдоль всего города, поэтому место там найдется всем.
Еще один популярный курорт Краснодарского края, расположенный на берегу Черного моря. Сюда любят приезжать семьи с детьми из-за того, что вход в воду здесь пологий, а вода почти всегда теплая. Кроме того, в Анапе довольно много развлечений для детей: дельфинарий, аквапарки, океанариум и множество детских площадок для игр. Однако стоит помнить, что в июле и августе климат в Анапе жаркий, поэтому если вы не переносите влажность и жару, лучше рассмотреть другие места для отдыха или приезжать в бархатный сезон.
Это — один из самых популярных курортов России, куда ежегодно приезжают на отдых тысячи туристов. Отдых в Ялте понравится и тем, кто любит полежать на пляже, а также тем, кто предпочитает активный отдых. Отсюда можно добраться до горных районов Крыма, а при желании можно съездить в Севастополь или прокатиться по южному берегу полуострова.
Город расположен на берегу Каспийского моря. Он славится своим пляжем протяженностью три километра. Раньше он был известен как город нефтяников, а теперь активно развивается как курорт и ежегодно привлекает все больше и больше туристов. Примечательно, что в районе города редко бывают штормы и ураганы, а глубина моря понижается постепенно по мере его удаленности от берега, что говорит о безопасности купания. Летом вода здесь прогревается до +24 градусов. Здесь не так много исторических и культурных достопримечательностей, но зато из города можно выехать в горы и погрузиться в природу.