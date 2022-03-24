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38 минут назад

Куда поехать на море в 2022 году

Мария Каткова

Наша страна довольно большая и располагает огромными территориями, в том числе и прибрежными. Территория нашей страны омывается 13 морями, среди которых одно море-озеро. В прибрежных районах располагается огромное количество курортов, где можно отдохнуть летом. В материале “Рамблера” — о том, куда поехать на море летом 2022 года.

Куда поехать на море в 2022 году
Фото: РамблерРамблер

Адлер

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Сочинский район очень большой, можно выбрать курорты на любой вкус. Наиболее востребован среди отдыхающих Адлер, который стал центром проведений Олимпийских игр в 2014 году. Здесь есть Олимпийский парк, парк аттракционов и длинная набережная для прогулок. Из Адлера удобно добираться до самого Сочи, Красной поляны, а также можно пешком перейти границу с Абхазией и отправиться исследовать озеро Рица. В Адлере есть большой галечный пляж, который растянулся вдоль всего города, поэтому место там найдется всем.

Анапа

Еще один популярный курорт Краснодарского края, расположенный на берегу Черного моря. Сюда любят приезжать семьи с детьми из-за того, что вход в воду здесь пологий, а вода почти всегда теплая. Кроме того, в Анапе довольно много развлечений для детей: дельфинарий, аквапарки, океанариум и множество детских площадок для игр. Однако стоит помнить, что в июле и августе климат в Анапе жаркий, поэтому если вы не переносите влажность и жару, лучше рассмотреть другие места для отдыха или приезжать в бархатный сезон.

Ялта

Это — один из самых популярных курортов России, куда ежегодно приезжают на отдых тысячи туристов. Отдых в Ялте понравится и тем, кто любит полежать на пляже, а также тем, кто предпочитает активный отдых. Отсюда можно добраться до горных районов Крыма, а при желании можно съездить в Севастополь или прокатиться по южному берегу полуострова.

Избербаш

Город расположен на берегу Каспийского моря. Он славится своим пляжем протяженностью три километра. Раньше он был известен как город нефтяников, а теперь активно развивается как курорт и ежегодно привлекает все больше и больше туристов. Примечательно, что в районе города редко бывают штормы и ураганы, а глубина моря понижается постепенно по мере его удаленности от берега, что говорит о безопасности купания. Летом вода здесь прогревается до +24 градусов. Здесь не так много исторических и культурных достопримечательностей, но зато из города можно выехать в горы и погрузиться в природу.

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