Чем знаменит загадочный остров Чамп в России

Одним из самых загадочных мест Арктики считается Земля Франца-Иосифа, а особенно знаменит остров Чамп, расположившийся в центральной части архипелага. Ученые всего мира пытаются разгадать тайну возникновения на поверхности острова необычных каменных шаров идеально круглой формы. Теорий на этот счет существует множество, но до сих пор ни одна из них не признана единственно верной. О загадочных "мячах богов" острова Чамп читайте в материале "Рамблера".

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Вряд ли этот каменистый остров со скалистыми обрывами и сильнейшими ветрами мог бы привлечь туристов, если бы не загадочные каменные шары, разбросанные по его побережью. Именно они стали своеобразной визитной карточкой острова Чамп.

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О происхождении каменных шаров и причине их появления на острове ученым достоверно не известно. Удивление ученых вызывает не только их возникновение, но и то, что камни, размер которых варьируется от нескольких сантиметров до трех метров и в составе которых плотно спрессованный песок, имеют идеально сферическую форму. Основной гипотезой происхождения круглых каменных глыб считается их возникновение в результате природной деятельности. Некоторые ученые полагают, что эти валуны создавались миллионы лет путем наслоения песчаника вокруг некого центра (ядра), имеющего органическое происхождение (например, обломка раковины моллюска или зуба акулы).

Но есть и сторонники других теорий. В частности, некоторые исследователи выдвигают предположение, что круглую форму глыбам придала вода. Якобы из-за таяния ледников камни попадали в воду,волны, омывая их в течение долгого времени, стачивали валуны, придавая им округлую форму. Противники этой гипотезы, правда, задают вполне резонный вопрос: почему камни стали идеально круглыми, ведь обычно воздействие воды делает валуны именно округлыми, но никак не шарообразными.

Есть сторонники и у теории вулканического происхождения шарообразных камней на острове Чамп. Они полагают, что во время извержения вулканов потоки магмы сталкивались друг с другом, раскаленные капли разлетались в разные стороны и настолько быстро застывали, что сохраняли шарообразную форму. Но и у этой теории есть противники, указывающие на то, что вулканическое происхождение валунов невозможно: в составе глыб плотно спрессованный песок.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что валуны на острове Чамп имеют природное происхождение, но есть и те, кто уверен, что шарообразные глыбы были все же созданы людьми. Так, некоторые ученые выдвигают гипотезу, что на территории современной Арктики когда-то был совсем другой климат, пригодный для комфортной жизни людей. Представители особой развитой цивилизации, обитающей здесь, и оставили, по мнению сторонников этой теории, после себя каменные шары, которые, возможно, являлись частью каких-то сооружений.

Уфологи же предполагают, что шарообразные валуны острова Чамп и вовсе имеют внеземное происхождение.