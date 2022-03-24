Что делать, если вы оказались в Коломне

Коломна – небольшой и очень красивый город, расположенный на Оке. Находится он всего в ста километрах от столицы и обязателен для посещения. "Рамблер" рассказывает, чем хороша Коломна.

Как добраться

Видео дня

Добраться до Коломны можно на электричке, автобусе или машине. В среднем дорога не превышает трех часов езды, если не учитывать пробки. В этом случае электричку можно назвать самым скоростным вариантом.

Поезд отходит с Казанского вокзала и идет по маршруту Москва – "Голутвин". Время в пути занимает 2 часа 30 минут. Экспресс, который курсирует между Москвой и Рязанью, довезет вас до Коломны за полтора часа.

На автобусе до Коломны ехать нужно от станции "Выхино", там расположен автовокзал. Далее сесть в автобус №460 и доехать до остановки "Голутвин".

Что смотреть

В Коломне сохранилось много исторических зданий, так как город не подвергся большим разрушениям во время Великой Отечественной войны. Дивные деревянные дома, разбросаны по всему городу.

Однако первое, что вы видите при въезде в город, это Коломенский кремль. По площади он лишь немного уступает Московскому. На территории Кремля расположена Соборная площадь. На ней сразу несколько церквей: Тихвинская, Воскресенская, Успенский собор и другие.

Коломна также известна своей пастилой, музей в честь этого лакомства находится недалеко от железнодорожной платформы.

Пастилу в Коломне производят с 18 века. В музее можно не только узнать историю создания пастилы, но и понаблюдать за процессом приготовления.

Также в городе есть музей, посвященный приготовлению калачей. На экскурсии показывают процесс приготовления калачей по рецепту 17 века. Безусловно, все это можно попробовать.

Где жить

В Коломне вовсе необязательно останавливаться с ночевкой, так как город небольшой, его основные достопримечательности можно посмотреть за день. Однако в городе есть несколько гостиниц, гостевых домов и хостелов. В центре города расположена высотная гостиница "Коломна" с по-настоящему царскими интерьерами.

Где отдохнуть

Вокруг Коломны расположено множество лесов, что особенно ценят грибники. Коломенский лес у деревни Колодкино даже вошел в десятку лучших мест для сбора грибов. Рыбалка в городе тоже гораздо перспективнее, чем может показаться. Рыбаков радуют карпы, сазаны, язи и судаки.

Летом люди любят позагорать на берегу Оки и посетить Голубые озера. Это рукотворные водоемы, которые образовались в результате затопления бывших песчаных карьеров производственного предприятия «Союзпески».

Что есть

Пока вы ходите по музеям, которые так или иначе связаны с едой, то скорее всего не останетесь голодными. Однако в городе вы найдете множество заведений общепита, которые порадуют соотношением цены и качества. Местные советуют заведение "Рульки вверх" и MIX ТОЧКА.

Что привезти