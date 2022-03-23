Что делать, если вы оказались в Йошкар-Оле

Кто-то скажет "китч и винегрет", а кто-то "фьюжн и эклектика", но и те, и другие будут правы, и это прекрасно. Йошкар-Ола покоряет с первого взгляда. Этот город, как будто бы создан для туристов, хотя когда-то на его месте была хорошо укрепленная крепость. "Рамблер" рассказывает, чем хороша Йошкар-Ола.

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Как добраться

Самый быстрый способ — самолет. Из Москвы и Санкт-Петербурга регулярно выполняются рейсы. Аэропорт находится в 10 км от города. Отсюда до Йошкар-Олы ходит автобус и всегда можно такси.

Также в Йошкар-Олу можно приехать на поезде, автобусе или машине. В последнем случае стоит помнить, что до Нижнего Новгорода движение на федеральной трассе М-7 довольно напряженное.

Что смотреть

Йошкар-Олу часто называют столицей архитектурных подделок. Звучит, может быть, не слишком уважительно, но это не значит, что сюда не нужно приезжать. Как раз наоборот! Причем не важно видели вы оригинал или нет.

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Свой кремль, замки, как в Баварии, набережная, как в Брюгге, дворец Дожей — непременно все нужно увидеть своими глазами. Если приедете в сезон, то напрокат можно взять велосипед, чтобы успеть везде.

Где жить

Четырехзвездные гостиницы расположены в исторических зданиях, поэтому, если хочется, атмосферы, то вам туда. "Трешки" уже более современные. А еще в городе сдается много апартаментов для туристов, выбирайте по расположению и цене.

Что есть

Даже если вы успеете в Йошкар-Оле только поесть, вы многое поймете об этом удивительном месте. Марийская кухня невероятно хороша. Ищите в меню самые замысловатые названия и пробуйте. Это очень вкусно.

Что привезти