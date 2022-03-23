Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
3 часа назад

Обнять деревья: самые необычные леса России, которые стоит увидеть

Даша Краснова

Лучше всего со стрессом помогают справляться прогулки по лесу. Кто-то предпочитает просто ходить, кто-то обнимает деревья, а некоторые кричат, чтобы выплеснуть негатив. В России находится очень много лесов, но некоторые настолько они уникальны, что достойны отдельной статьи. "Рамблер" расскажет про три необычных леса, где можно провести время.

Обнять деревья: самые необычные леса России, которые стоит увидеть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Танцующий лес, Куршская коса

В Калининградской области находится удивительный "пьяный" или "танцующий" лес. Сосны были посажены еще в 60-х годах прошлого века, причем сорт их был вполне обычным. Однако со временем стало ясно, что все деревья имеют искривленный неожиданным образом ствол. Многие считают, что виной тому местный климат и постоянный ветер, а некоторые наделяют историю произрастания сосен магией.

Девственные леса Коми

Далеко не все знают, что в республике Коми расположен объект наследия ЮНЕСКО — нетронутый лесной массив, который сохранил свой первозданный вид. Так как руки человека этих мест не касались, дорога на север Уральских гор достаточно сложная, но поехать сюда однозначно стоит — пейзажи и природные красоты местности уникальны.

Тисо-самшитовая роща, Сочи

Туристов в Сочи влечет море, хотя местность хранит в себе и другие природные богатства. Именно здесь растет уникальная роща с самшитовым лесом, который считается исчезающим видом. Экологи говорят о полном исчезновении самшита в горных лесах, поэтому лучше изучить их в ближайшие годы. Самшитовые деревья напоминают пауков или змей и переплетаются друг с другом. Обилие веток создает уникальной красоты пейзажи.

Отдых в России,ЮНЕСКО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители