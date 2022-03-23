Обнять деревья: самые необычные леса России, которые стоит увидеть

Лучше всего со стрессом помогают справляться прогулки по лесу. Кто-то предпочитает просто ходить, кто-то обнимает деревья, а некоторые кричат, чтобы выплеснуть негатив. В России находится очень много лесов, но некоторые настолько они уникальны, что достойны отдельной статьи. "Рамблер" расскажет про три необычных леса, где можно провести время.

Танцующий лес, Куршская коса

В Калининградской области находится удивительный "пьяный" или "танцующий" лес. Сосны были посажены еще в 60-х годах прошлого века, причем сорт их был вполне обычным. Однако со временем стало ясно, что все деревья имеют искривленный неожиданным образом ствол. Многие считают, что виной тому местный климат и постоянный ветер, а некоторые наделяют историю произрастания сосен магией.

Девственные леса Коми

Далеко не все знают, что в республике Коми расположен объект наследия ЮНЕСКО — нетронутый лесной массив, который сохранил свой первозданный вид. Так как руки человека этих мест не касались, дорога на север Уральских гор достаточно сложная, но поехать сюда однозначно стоит — пейзажи и природные красоты местности уникальны.

Тисо-самшитовая роща, Сочи