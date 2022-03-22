Где отдохнуть в России: 13 мест, куда стоит поехать летом в отпуск

В России есть много красивых мест, куда можно поехать отдыхать летом. Они заставят вас по-другому посмотреть на нашу страну и помогут оценить всю ее красоту. В материале "Рамблера" – топ мест, где стоит провести отпуск в России.

Фото: Рамблер Рамблер

Байкал, Иркутская область

Это озеро считается рекордсменом в нескольких категориях. Во-первых, это – самое глубоководное озеро в мире, а, во-вторых, оно самое большое пресноводное озеро во всей Евразии. Именно в Байкале содержится 20% всей пресной воды на Земле. Многие уверены, что туда стоит ехать отдыхать только зимой, чтобы посмотреть красоту льда. На самом деле, это не так. Именно в это время года здесь популярен активный отдых. Начинают работать турбазы, пляжи и вся инфраструктура. Кроме того, здесь организуются походы, экскурсии, а также экспедиции.

На Байкале летом можно не только загорать на пляже и купаться в озере, здесь катаются на квадроциклах, рыбачат, занимаются рафтингом, скалолазанием и просто наслаждаются красотой природы. Поэтому отдых на Байкале летом подойдет и тем, кто любит активный отдых, и тем, кто хочет просто полежать у воды, вкусно поесть и искупаться в озере.

Сезон отдыха на Байкале начинается в середине июня и заканчивается в середине августа. Это связано с тем, что уже ближе к концу лета погода становится менее пригодной для отдыха: начинается сезон дождей, температура падает.

Долина гейзеров, Камчатка

Одно из наиболее крупных гейзерных полей в мире расположено на Камчатке. Добраться до нее можно только на вертолете, здесь проводятся организованные экскурсии в сопровождении гида и охранника. Дело в том, что это – заповедная зона, которая тщательно охраняется. Весь туристический маршрут проходит на безопасном расстоянии от самих гейзеров, озер и термальных источников. Все это сделано для того, чтобы туристы оставались в безопасности и не нарушали экосистему долины. Ко всем достопримечательностям нельзя подходить близко, а также опускать руки в котлы. Многие озера так и мнят своим внешним видом людей, побуждая искупаться в них, но вода там может достигать 80 градусов. В некоторых горячих источниках разрешается купание в рамках экскурсии.

Чтобы посетить долину, сначала надо добраться до Петропавловска-Камчатского. Оттуда на вертолете, воздушные туры осуществляются с июня по октябрь, поэтому лето – идеальное время для того, чтобы доехать до этой достопримечательности. Стоит помнить, что погода на Камчатке очень переменчива, поэтому возьмите с собой теплые вещи и будьте готовы к тому, что вылет до долины гейзеров может быть перенесен на несколько часов.

Ленские столбы, Якутия

Национальный парк на берегу реки Лены является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также имеет статус национального парка России. Он представляет собой комплекс скал высотой до 320 метров над уровнем реки. Все это тянется на многие километры вдоль реки. Помимо живописных видов, заповедник славится своей редкой природой. Здесь живут медведи, рыси, росомахи, лоси, волки, в реке водятся такие виды рыбы, как осетр, хариус и нельма. Многие приезжают сюда ради альпинистского восхождения на вершины столбов, но также можно приехать ради того, чтобы посмотреть на чудеса местной природы: забраться на смотровую площадку, посмотреть на бизонов, посетить археологические раскопки с останками древнего человека или погулять по песчаным дюнам посреди тайги.

Добраться до парка можно самостоятельно или в рамках экскурсии. Если вы едете сами, то на территории можно ставить палатки, арендовать гостевые дома или поселиться на базе отдыха. Туристические экскурсии могут быть разными: от одного дня до десяти, в том числе проводятся круизы и воздушные прогулки.

Эльбрус, Кабардино-Балкария

Многие уверены, что на Эльбрус стоит ездить только зимой. Сюда действительно приезжают ради зимних горнолыжных развлечений, но летний отдых здесь недооценен. Самая большая гора России и Европы стоит того, чтобы просто приехать и посмотреть на нее. Многие планируют летом восхождение, но в Приэльбрусье тоже есть, чем заняться.

Здесь сохранилось много природных достопримечательностей. Можно съездить на Чегемские водопады, которые расположены в одноименном ущелье. Еще одна достопримечательность – Долина Нарзанов с целебными минеральными источниками. Если летом вы окажетесь в Приэльбрусье, обязательно посетите Голубые озера – цвет их воды летом поражает любого. Кроме того, летом здесь можно ловить рыбу. Для тех, кто не любит активный отдых, можно просто наслаждаться красотой природы и вкусной кавказской кухней.

В Приэльбрусье есть несколько поселков, где чаще всего останавливаются туристы. Там расположены отели и гостевые дома, а также есть вся инфраструктура для комфортной жизни. Чтобы сэкономить, лучше всего планировать поездку заранее.

Ладожское озеро, Карелия и Ленинградская область

Второе по величине озеро России после Байкала расположено сразу в двух российских регионах. На путешествия к озеру летом спрос гораздо выше, так как здесь довольно много песчаных пляжей, на которых можно позагорать. Место найдется и для любителей рыбалки – многие приезжают в Карелию для того, чтобы поймать крупную и редкую рыбу. Есть и другие варианты для активного отдыха: катание на квадроциклах и лошадях, а также прогулки на лодках – можно любоваться берегом, а можно поехать по островам Ладоги.

Любители экстремального дикого отдыха могут оставаться с ночевкой в машине или в палатках, а для тех, кого больше волнует комфорт, есть специальные гостевые дома и базы отдыха. До Ладожского озера удобно добираться на машине, автобусе или электричке. Для начала стоит определиться с тем, какую часть озера вы хотите посетить. Не стоит пытаться объезжать его вокруг, чтобы ухватить все достопримечательности – так вы не сможете посмотреть все в полной мере и отдохнуть.

Куршская коса, Калининградская область

Территория Куршской косы растянулась на 98 километров в длину от Зеленоградска до города Клапейда в Литве и отделяет Куршский залив от Балтийского моря. Летом здесь довольно много туристов, которые приезжают ради уникальной природы, совмещающей в себе леса и песчаные дюны, а также ради купания в пресной воде залива и соленой – моря. Здесь есть шесть туристических маршрутов и очень много необычных достопримечательностей, наиболее известная из которых – Танцующий лес. Также стоит посетить орнитологическую станцию "Фрингилла", погулять по дюнам, зайти в кирху в Рыбачьем, церковь в честь погибших рыбаков и маяк.

Посещать косу лучше в период с марта по сентябрь – в это время здесь меньше всего дождей, но гарантии того, что вы не попадете в шторм нет. Погода на Куршской косе очень переменчива. Собираясь на отдых сюда, возьмите одежду, которая закрывает тело и голову. Дело в том, что в лесах активны клеши и гусеницы, вызывающие аллергию.

Чарские пески, Забайкальский край

В Каларском районе Забайкальского края расположена Чарские пески – песчаная местность, которая растянулась на три гектара. Достопримечательность привлекает туристов из-за того, что здесь смешались совершенно несовместимые природные пейзажи, поэтому место получило звание "самой северной пустыни". В Чарские пески ездят и зимой, и летом, но только в теплое время года можно остаться ночевать. Больше всего место подойдет для активных туристов, которые любят активный отдых, сюда постоянно организовывают походы с палатками. Опытные туристы советуют приезжать на несколько дней для того, чтобы посетить все достопримечательности: стоянку древнего человека, артезианскую скважину, места памяти ГУЛАГа и пляж на озере Аленушка.

Если вы никогда не были в походе, то лучше взять тур в составе группы. При самостоятельном посещении нужно выбрать маршрут, зарегистрироваться в МЧС ради безопасности и оплатить экологический взнос. Добираться лучше всего из села Чара на внедорожнике и пешком. До села можно доехать из Читы на автомобиле, поезде или самолете.

Рускеала, Карелия

Рускеала – поселок в Карелии, который стал известен благодаря одноименному горному парку. Он представляет собой целый туристический комплекс, главная достопримечательность которого – затопленный мраморный карьер. Сюда стоит ехать тем, кто хочет насладиться красотой природы и отдохнуть от городской жизни. Летом здесь можно гулять, плавать на лодках и даже спускаться с аквалангом в подводные пещеры. На глубине также осталась затопленная техника, которая использовалась финнами в 1930–40 годах. Чаще всего люди едут сюда для того, чтобы просто погулять по туристическим тропам, здесь их несколько, и они специально оборудованы для туристов. Можно присоединиться к группе с гидом, а можно самостоятельно исследовать природные достопримечательности.

Летний сезон здесь начинается в мае и длится до сентября. Если вы планируете погружение, то стоит ехать все-таки в середине лет, когда вода будет теплой и комфортной. В самом парке нет отелей и баз отдыха, рядом расположены гостевые дома и кемпинги. До Рускеалы можно добраться из Санкт-Петербурга или Петрозаводска на машине или общественном транспорте.

Кижи, Карелия

Остров Кижи расположен в северной части Онежского озера. На нем расположен одноименный музей-заповедник – один из крупнейших музеев России под открытым небом. Там нет жилых домов, гостиниц и современной инфраструктуры. Сам остров является достопримечательностью благодаря различным постройкам и уникальной природе. Здесь сохранились памятники древнерусского зодчества, среди которых церкви, колокольни и старинные кладбища. Здесь можно заняться любительской рыбалкой, собирать ягоды и грибы. Также разрешена охота по лицензиям, но в зимний период, когда животные не размножаются. Кижи привлекают туристов уникальной природой и своими историческими памятниками архитектуры.

Добираться до острова лучше всего из Петрозаводска. В период с мая по сентябрь здесь ежедневно ходят суда до острова. Ехать в одну сторону по воде чуть больше часа, время пребывания там – три часа.

Плато Укок, Алтай

Плато расположено на стыке границ России, Казахстана, Монголии и Китая, что придает месту еще больше мистики. Зимой добраться до плата практически нереально, поэтому лучше всего ехать сюда летом. Однако стоит помнить, что погода здесь очень переменчива, поэтому стоит взять с собой теплые и непромокаемые вещи. Укок интересен не только природой, но и историей. С Древних времен плато известно как место силы шаманов. Здесь они общались с духами, исцеляли людей и видели пророчества. С тех пор место обросло мистическими историями. Здесь можно посмотреть на древние иероглифы, а также здесь находится курган, где была найдена мумия "принцессы Укока".

На посещение плата надо выделять несколько дней. Можно приехать сюда самостоятельно, но, если у вас нет опыта походов, лучше всего ехать в составе туристической группы. Как правило, организованные туристы отправляются на внедорожниках от Горно-Алтайска или Барнаула. Экскурсия длится десять дней и включает в себя посещение основных достопримечательностей.

Соловецкие острова, Архангельская область

Это – архипелаг островов, расположенный в Белом море. В общей сложности островов больше ста, но самых крупных, на которых можно побывать, шесть. Самый известный – Большой Соловецкий остров. На нем стоит монастырь 15 века – главная достопримечательность архипелага, куда прибывают туристы и паломники. Также на этом острове расположены все отели и гостиницы. Здесь вы буквально будете окружены историей, и лучше останавливаться здесь на несколько дней для того, чтобы погрузиться в местную жизнь и лучше узнать историю региона. Вы побываете на нескольких островах, посмотрите голубые озера и бескрайние леса. Также здесь есть отдельная программа для паломников.

Лето здесь прохладное и короткое, поэтому лучше всего посещать Соловецкие острова в конце июля или в начале августа. При этом все равно будьте готовы к сильным и холодным ветрам. Кроме того, летом здесь светло даже ночью, поэтому если вы хотите ужать экскурсионную программу до нескольких дней, достопримечательности можно будет смотреть круглосуточно.

Иволгинский дацан "Хамбын Хурээ", Бурятия

Дмитрий Шипуля/wikipedia.org

Когда вы попадете сюда, вы будете уверены, что вас вывезли в другую страну. Все, кто видят эту достопримечательность на фото, говорят, что это не может быть расположено в России. На самом деле, стоит помнить, что в нашей стране живет не только множество национальностей, но также большое количество представителей разных конфессий. Это – буддистский монастырь и центр притяжения приверженцев этой религии. Здесь расположены храмы, университеты и музеи. Можно приехать сюда в феврале во время празднования буддистского Нового года, но также можно и летом, чтобы прогуляться по местным достопримечательностям при хорошей погоде.

Место расположено в селе Верхняя Иволга, которое находится недалеко от Улан-Удэ. Лучше всего ехать на машине, но можно добраться на автобусе и маршрутке с пересадками. На посещение дацана стоит выделить целый день.

Хибины, Кольский полуостров

Это – крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Большую часть года он покрыт снегом, поэтому очень популярен у поклонников горных лыж и сноуборда. Летом здесь тоже довольно много развлечений, но будьте внимательны – берите спрей от комаров и насекомых, и если вы привередливы к этому, то поездку лучше отложить на более холодный период. Любителям пеших походов и альпинистам лучше ехать сюда в июле и августе. Основная достопримечательность здесь – природа, так как практически все растения, растущие здесь, занесены в "Красную книгу". Посетите ущелье Рамзая, озера Умбозеро и Имандра, Ведьминское ущелье и Умбзерский перевал. Здесь есть и культурные достопримечательности: можно посетить краеведческий музей, а также посмотреть монастыри и другие памятники. Большинство из них расположены в районе Кировска и Апатитов.