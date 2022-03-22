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1 час назад

Стоит ли ехать на Байкал летом

Мария Каткова

Байкал чаще всего притягивает туристов зимой из-за своих красот, прозрачного и чистого льда, а также зимних развлечений. На самом деле, летом на Байкал тоже приезжает много туристов. Они купаются и занимаются активным отдыхом в самом глубоководном озере в мире.

Стоит ли ехать на Байкал летом
Фото: РамблерРамблер

На Байкал стоит ездить с середины июня по середину августа. Все остальное время здесь идет сезон дождей. Если вы планируете приехать сюда в июне, то стоит запастись теплыми вещами, так как температура может достигать +5 градусов по Цельсию. На Байкале расположено множество туристических баз, и приезжают сюда не только любители активного отдыха, но и те, кто хочет искупаться и загорать. Многие говорят, что Байкал может быть отличной альтернативой морю. Однако летом здесь очень высокий спрос на поездки, поэтому будьте готовы к тому, что вы будете не единственными отдыхающими на озере.

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"Всем путешественникам, избравшим Ольхон для отдыха, рекомендую не пренебрегать советами по экипировке: погода на острове непредсказуема - сегодня вы обгорите под жгучими лучами солнца, а завтра промокнете и замерзнете под сильными порывами ветра", "Людей здесь довольно много, но они рассредоточены по турбазам, поэтому фактически никто не мешает", "На пляжах людей много, а если ездить на экскурсии, то группы собираются небольшие"

Тем не менее, те, кто приезжал на Байкал летом, говорят, что лучше выбирать активный отдых и путешествовать по местным достопримечательностям. Наиболее популярными в рекомендациях опытных туристов оказались буддистские и шаманские места, а также бурятская деревня. Большинство туристов не рекомендуют рассчитывать на пляжный отдых и не надеяться, что здесь будет, как на курорте. Если вы собираетесь на Байкал, то планируйте заранее, куда бы вы хотели отправиться. Лучше успеть посмотреть все природные красоты, чем разочароваться в пляжном отдыхе.

"Однако, стоит понимать, что это не пляжный курорт и поплескаться в водичке едва удастся. Вода здесь достаточно холодная. Даже заливы не прогреваются до привычной нам температуры. Да и воздух не радует особой стабильностью", "Не понимаю людей, которые приезжают на Байкал позагорать. Лучше для этих целей ехать в Краснодарский край"

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