6 мест России, где отдохнуть с детьми на весенних каникулах

Весенние каникулы в российских школах в 2022 году начинаются 21 марта и заканчиваются 27 марта. Рассказываем, куда сейчас можно поехать и отдохнуть с детьми.

Отдохнуть спокойно

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Альпака Парк, Москва

Зачем ехать: Погладить ручных альпак, сфотографироваться с ними и даже покормить с руки.

Условия для детей: детям до 12 лет — в сопровождении взрослого, дети ниже 90 см проходят по одному билету с взрослым.

Где: метро «Крылатское», территория парка аттракционов «Сказка». Подробная инструкция — на сайте.

«Диво Остров» и парк Победы, Санкт-Петербург

Зачем ехать: долго-долго гулять. В холодное время года аттракционы, которыми славится парк, не работают. Но детям все равно понравится красочная обстановка внутри.

Условия для детей: вход в парк свободный. Берите еду — в марте кафе на территории закрыты.

Где: метро «Крестовский остров».

Музей на Свалке, Иркутская область

Зачем ехать: огромный полигон с конями, рыцарями, кораблями, Трансформерами, роботами и ведьмами — все из бывшего пластика, металлолома и мусора. Выглядит впечатляюще, а еще прививает детям ценности вещей. Что для одного хлам — для другого сокровище!

Условия для детей: детский билет — 200 рублей.

Где: г. Иркутск, Александровский тракт 5 км, 1.

Отдохнуть активно

Шерегеш, Кемеровская область

Зачем ехать: впервые поставить ребенка на лыжи или сноуборд. Если нет, то хотя бы весело проводить зиму, прыгая по сугробам и катаясь на «ватрушках». А еще на территории курорта есть мини-зоопарк, ипподром и даже Йети-парк.

Условия для детей: оборудованы невысокие склоны для катания, на территории работают инструктора, есть аренда оборудования для детей.

Где: Кемеровская область, Таштагольский район.

Аквапарк «Mountain Beach», Сочи

Зачем ехать: покупаться, полежать на песочке и покататься на водных горках. Увы, в марте на открытом воздухе так не отдохнешь, но в закрытом центре — пожалуйста. Когда устанете от воды, можно поиграть в волейбол, сходить в соляную пещеру или на массаж.

Условия для детей: цены на детские билеты — от 800 рублей, есть скидки для многодетных семей.

Где: улица Горная Карусель, 3, село Эсто-Садок, городской округ Сочи, Краснодарский край.

Природный парк «Кудыкина гора», Липецкая область

Зачем ехать: покататься на санях и лошадях, на банане и зорбе, сходить в баню, поглядеть на ревущего деревянного Змея Горыныча — в общем, пожить как герой русской народной сказки.

Условия для детей: в сопровождении взрослых, цены — на сайте.