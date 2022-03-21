Российские тропы для оздоровительного трекинга

Терренкуром называют метод санаторно-курортного лечения, который предусматривает ходьбу (дозированные физические нагрузки) на свежем воздухе. Где можно пройти “лечение местностью” и сколько это стоит – читайте в материале “Рамблера”.

Зачем идти?

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Ходьба по тропам здоровья влияет на организм в комплексе. Например, помогает выработать выносливость, улучшить работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, стимулирует обмен веществ, стабилизирует нервную активность и защитные механизмы.

Чтобы эффект от прогулки был лечебным, важно выбирать подходящие именно вам протяженность, темп и время ходьбы. Как правило, легкими маршрутами называют тропы дистанцией до 500 метров, средней сложности – до полутора километров, сложными – до трех. Угол подъема в пути также играет роль. Терренкур предусматривает подъемы и спуски в гористой, лесной местности по специально подготовленным и размеченным маршрутам. Например, при ходьбе на ровной местности (или с небольшим подъемом) и при спуске темп можно ускорять. Поднимаясь, не стоит торопиться. Главное правило: чем круче подъем, тем медленнее идем.

Куда идти?

Самые известные оздоровительные маршруты находятся на юге России и на Кавказе.

Например, в Сочи. Тропа здоровья начинается у памятника на Мацесте. Общая протяженность маршрута – пять километров. Но он не считается сложным. По бетонированным дорожкам и красивым мосткам легко идти: подъемы на тропе не слишком крутые, а по пути вам встретятся лавочки и беседки для отдыха, места для пикников. Торговля на тропе запрещена, поэтому стоит запастись съестным заранее.

Ессентуки знамениты не только лечебными минеральными водами. Есть в этих краях и оздоровительные пешие маршруты. Они небольшие по протяженности и, как правило, берут начало у территорий бальнеологических курортов.

Один из первых в стране терренкуров был проложен между двумя царскими резиденциями – Ливадией и Ореандой – в 1861 году. Царская тропа имеет протяженность более шести километров. Угол наклона ее небольшой – всего три градуса, а высота дороги над уровнем моря меняется (от 133 до 203 метров). По ходу движения можно любоваться видами на море и горы, разные архитектурные сооружения. И поправлять здоровье конечно же.

Есть и тропы, оборудованные в более “холодных” регионах. Например, недалеко от поселка Листвянка (Иркутский район), у задних ворот санатория “Байкал” начинается асфальтированный терренкур. Оздоровительная тропа протяженностью 2200 метров серпантином поднимается на вершину горы (755 метров). Там в награду за усилия путешественников ждет беседка на обзорной площадке с видом на исток Ангары, Порт Байкал и саму Листвянку.

В Алтайском крае вдоль горного ущелья речки Белокурихи есть терренкур протяженностью 2400 метров с крутизной подъемов от трех до шести градусов. Туристы, идущие по этой тропе, также поднимаются на высоту (375 метров над уровнем моря). Именно этот фактор запускает окислительно-восстановительные процессы в организме. Главное, чтобы ходьба оставляла ощущение бодрости, а не угнетала самочувствие.

Что с собой взять?