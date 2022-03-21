Что делать, если вы оказались в Сызрани: инструкция

Сызрань — один из тех городов, про которые много кто слышал, но мало кто бывал. А между тем это старинный и уважаемый город, который стоит того, чтобы его увидеть.

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Как добраться

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Город удобно расположился вдоль Волги ровно в том месте, где в нее впадает река Сызранка. Это значит, что добраться до Сызрани можно, например, по воде. В сезон навигации из Самары сюда ходит высокоскоростное судно на подводных крыльях "Восход". Время в пути — 2 часа 15 минут.

Из Москвы через Сызрань ходит поезд "Москва-Челябинск", также до Сызрани можно доехать на поезде из Пензы, Саратова и Ульяновска.

И, конечно, сюда всегда можно приехать на автомобиле из любой точки страны.

Что смотреть

Город расположен на пересечении многих торговых путей, когда-то здесь была заложена крепость для охраны торговых караванов, а потом здесь стали селиться люди и вести активную торговлю. Город рос и развивался. Но от старой застройки мало что осталось из-за частых пожаров. Самой древней постройкой считается Спасская башня, оставшаяся от Сызранского кремля, рядом Христорождественнский собор. Отсюда можно прогулять по Советской улице и посмотреть красивые купеческие домики. Тут же расположен драматический театр, куда можно отправиться вечером на спектакль. Особняк Чернухина, усадьба купца Огнева напомнят о той России, какой она была до революции.

Если домики и другие древности вас не впечатляют отправляйтесь за город, например, в Рачейские Альпы погулять по Каменному лесу и побродить по Каменному лабиринту. Здесь камни за много тысяч лет приобрели самые причудливые формы. Это место для тех, у кого богатое воображение.

Что есть

Главное блюдо — уха из судака. Выбирайте симпатичное место, ищите в меню и заказывайте без сомнений.

Где жить

Если едете на выходные, выбирайте жилье в центре. А если хотите себя почувствовать местным жителем, селитесь в районе Монгора (официально он называется Юго-Западный), который растянулся вдоль урочища Монастырская гора. Это место считается довольно дорогим для проживания, здесь мало инфраструктурных объектов, зато много зелени и красивых видов.

Что привезти