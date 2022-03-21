Спелеотуризм в Крыму: самые впечатляющие пещеры

На территории Крыма есть пещеры, посетить которые можно и без специального снаряжения. Сегодня о них подробнее и расскажет “Рамблер”.

Фото: Алексей Решетников/wikimedia.org Алексей Решетников/wikimedia.org

Что обязательно взять с собой?

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Маршруты по пещерам, о которых далее пойдет речь, давно проложены. Вам не придется бродить в темноте по подземелью, рискуя сломать ноги, ведь в этих местах есть элементарная инфраструктура – ступени, перила, освещение. Чтобы путешествие по царству камня и тьмы прошло с комфортом, запаситесь теплой одеждой и удобной обувью с нескользящей подошвой. В пещерах температура воздуха может опускаться до нуля градусов, а из-за сырости даже самые надежные ступеньки превращаются в каток.

Мраморная пещера

Температура в этом подземном комплексе не более девяти градусов (выше нуля). И даже в самый жаркий день воздух в Мраморной пещере сырой и холодный. А поскольку туристический маршрут имеет протяженность около полутора километров, вы наверняка успеете отблагодарить себя, если запасетесь теплой одеждой.

Мраморная пещера состоит из множества огромных залов и галерей. В них вы найдете сталактиты, сталагмиты причудливых форм, каменные водопады и даже подземные геликтитовые цветы. Мраморная входит в число красивейших пещер планеты.

В этой пещере есть один из крупнейших оборудованных залов Европы – Обвальный. Его своды будто созданы природой для концертов камерной музыки. И они там действительно проходят.

Мамонтовая пещера (Эмине-Баир-Хосар)

Руал/wikimedia.org

Эта карстовая пещера вертикального типа находится недалеко от Мраморной. В ней воздух еще холоднее. Маршрут по ней в два раза короче, но сама пещера во столько же раз глубже, если сравнивать ее с Мраморной. Залы самого верхнего уровня располагаются примерно в 30 метрах от поверхности земли, а самого нижнего – в 180.

В этой пещере помимо кальцитовых образований и натеков посетители могут увидеть останки мамонта, пещерного льва и других исчезнувших существ. Зал идолов поражает туристов десятиметровыми сталагмитами, силуэты которых действительно напоминают статуи древних божеств. Еще в Мамонтовой есть гигантский колодец-провал, заглянуть в который осмелится не каждый.

Красная пещера (Кизил-Коба)

Nimuel23/wikimedia.org

Своим названием пещера обязана красноватому цвету известняков, в которых она залегает. Ее комплекс еще не изучен до конца. Маршрут по оборудованной части пещеры имеет протяженность всего 500 метров. Далее туристам предлагают в рамках экстрим-тура надеть гидрокостюмы. Ведь чтобы попасть в другие залы, нужно преодолеть сифон – полностью затопленный участок тоннеля. И сделать это можно только вплавь. Такой способ изучить местность позволяет увидеть обвальные залы, выходы кварца, кальцитовые кристаллы, гипсовые геликтиты. Другими словами, все то, что скрыто от глаз обычных туристов.

Трехглазка

Пожалуй, самая холодная пещера в нашем топе. Температура воздуха в ней не поднимается выше нуля. “Трехглазкой” ее назвали из-за трех провалов, похожих на глазницы. Они как раз оборудованы для спуска в огромный карстовый зал.

Другое название этой пещеры – Ледяная. Пол “Трехглазки” представляет собой огромный каток площадью 150 квадратных метров. На самом дне пещеры есть шестиметровый сугроб – эдакая снежная пирамида, которая не тает до середины лета. Путешественники любят бросать в него монетки на память и ради загадывания желаний.

Таврида

Об этой пещере рассказ будет скорее “бонусным”, ведь пока ее сокровища еще не доступны обычным туристам. Но уже этой весной власти полуострова обещают запустить первые экскурсии.