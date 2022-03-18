Что делать, если вы оказались в Саратове

Золотые огни, холостые парни — чем еще знаменит город на Волге. "Рамблер" выяснил, чем можно заняться в славном городе Саратове.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как доехать

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Самолетом, поездом или на автомобиле — у каждого способа свои преимущества. В Саратове расположен международный аэропорт Гагарин, но придется воспользоваться дополнительным транспортом, чтобы добраться до центра города.

Что смотреть

Центральная пешеходная улица в Саратове — проспект Кирова. Отсюда можно проложить любой маршрут для прогулки по городу. Например, от центрального рынка по проспекту Кирова дойти до консерватории. По дороге не пропустите скульптурную композицию "Огней так много золотых" — того самого холостого парня, ожидающего свою возлюбленную под часами. От консерватории можно направиться через парк "Липки" в сторону набережной Космонатов, чтобы вечером посмотреть на автомобильный мост через Волгу, соединяющий Саратов и Энгельс, когда он будет красиво подсвечен. Днем можно прогуляться по художественным музеям, а вечером — сходить не только в консерваторию, но и в Академический театр оперы балета.

Что есть

В Саратове непременно стоит попробовать раков. Если решитесь снять квартиру, можно заказать доставку или выбрать в магазине и приготовить их самостоятельно. Если связываться с готовкой не хочется, а жить вы решили в отеле, то за раками можно отправиться в один из местных ресторанов.

Где жить

Для начала определитесь с районом, но, как и везде, лучше выбирать отели, расположенные ближе к центру. В этом случае вы легко доберетесь до всех основных точек притяжения, будь то театр или набережная. Если планируете пожить подольше, можно снять квартиру или апартаменты с кухней.

Что привезти