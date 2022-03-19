Пустыня в окружении ледников заворожила интернет

В Забайкалье находится самая северная пустыня в мире. Она уникальна еще и тем, что ее окружают Кодарские горы, заснеженные вершины которых создают уникальный пейзажный контраст. Почему стоит увидеть Чарские пески своими глазами, расскажет “Рамблер”.

Мы привыкли считать, что пустыня – это обязательно жаркий климат и бескрайние пески, уходящие далеко за горизонт. Чарская пустыня в этом плане удивляет: ее площадь небольшая, примерно пять на десять километров. Пески окружают таежные леса и горы со снежными шапками. Но есть и привычные пустынные атрибуты: барханы, как в фильмах о Сахаре, следы животных. Только не верблюдов, а волков. Всюду только песок и ни одного камня. Что удивительно, он не пылит. Ведь все мелкие частички песка развеяны ветрами или смыты осадками давным-давно.

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Оазисом для усталого путника здесь будет озеро Аленушка, к которому местные жители съезжаются летом. Воды его прохладные, но горячий песок, как говорят чаровцы, с лихвой компенсирует это.

Геологи полагают, что забайкальская пустыня появилась на месте высохшего ледникового озера. Ледники сползали с Кодарских гор прямо в его чашу, волоча за собой тонны глины и песка. Подобное объяснение простое и логичное. Но вряд ли оно соответствует правде на сто процентов. Ведь подобные процессы происходили во множестве мест, однако только здесь породили пустыню.

Как добраться

Самый простой способ – долететь самолетом до Красноярска, а затем пересесть на поезд до станции “Новая Чара”. Он ходит через день, поэтому можно потратить время на осмотр столицы Красноярского края и, например, отправиться к знаменитым “столбам”.

Когда вы окажетесь в Чаре, можно либо заказать трансфер на машине (ГАЗ-66), либо дойти от села пешком, перейдя вброд небольшую речку Средний Сакукан. Выбирая второй вариант, будьте готовы, что придется идти около четырех-пяти километров. Переправа через реку может не состояться, если вы приехали в сезон дождей. Считается, что надежнее всего идти к Чарским пескам пешком маловодной осенью.

Дойти до пустыни можно и из Новой Чары, но и в этом случае придется переправляться через реку.

Что посмотреть рядом

Один из ближайших населенных пунктов – село Чара. В 1960 недалеко от него обнаружили единственное в мире месторождение красивого фиолетового минерала чароита. Само ископаемое уже давно не добывают, однако поделки из “запасов” все еще можно приобрести. Путешественников предупреждают: поскольку чароит часто соседствует с ураном, с такими сувенирами следует быть осторожнее.

Там же можно встретить, пожалуй, одно из самых редких строений в мире – действующий деревянный аэропорт. История деревни связана с так называемым Забайкальским ГУЛАГом, а заключенных туда доставляли на небольших самолетах как раз с использованием взлетно-посадочных полос “Чары”. Посадка и взлет разрешены только в светлое время суток, так как аэропорт заключен в горное кольцо.