Какая пещера России стала меккой для дайверов

Вход в Ординскую пещеру на склоне Казаковской горы кажется совсем не примечательным. Но за карстовой воронкой находится целый мир. Почему Ординскую пещеру называют мечтой кейв-дайвера, читайте в материале “Рамблера”.

Пещера в Пермском крае получила свое название благодаря селу Орда, что находится неподалеку. Ранее ее называли Казаковской. Войдя в карстовую воронку, вам предстоит спуститься около пятидесяти метров по вертикальной лестнице. Внизу находится маленькое озерцо. Оно и является порталом в Ординскую пещеру.

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Под водой установлена табличка-предупреждение о том, что проход открыт лишь для сертифицированных дайверов. Скажем сразу: для новичка погружение в эту пещеру может быть чрезвычайно опасным. Во-первых, из-за перкаляции – осыпания гипсовой пыли. Порой достаточно сделать лишь один взмах ластами – и видимость становится нулевой. Во-вторых, в пещере полно узких тупиковых коридоров и километровых тоннелей. Сухих гротов в ней немного. Поэтому все оборудование кейв-дайверы берут с собой в двойном количестве. Но если случится внештатная ситуация, то неопытный дайвер рискует потерять жизнь.

Вода поступает в пещеру не за счет речной воды или осадков, а из напорных пульсирующих источников. Они берут начало в известняковых пластах Уфимского плато. Известняк насыщает воду содой (гидрокарбонатом натрия), которая агрессивно ведет себя с гипсом. Поэтому пещерные трещины со временем превращаются в огромные тоннели. В Ординской пещере высок риск оказаться под обвалами гипсовых слоистых стен.

Ординская пещера отличается очень прозрачной и холодной водой (не выше семи градусов), большими просторными залами и экзотической красотой. Дайверы часто отмечают, что спуск в нее – словно прыжок в потусторонний мир. В ней проложено освещение, которое помогает спелеодайверам в погружении.

Ординская считается крупнейшей подводной пещерой в Евразии. В 2006-м году ее посетил британский спелеолог, фотограф и писатель Мартин Фарр. Он был поражен увиденным. В особенности гигантскими объемами пещерных галерей. «Они могут поспорить по прозрачности с невероятными тоннелями Австралии», – написал Мартин в статье для журнала Diver. Многие другие знаменитые спелеодайверы приезжают, чтобы совершить погружение.

Спелеологи верят, что у пещеры есть душа. Считается, что “хозяйка” Ординской живет в зале Майского хода. Чаще всего она приветлива по отношению к смельчакам, решившимся на спуск в недры пещеры. Но говорят, что если хозяйка “не хочет” пускать дайвера, то лучше отказаться от погружения. Как это понять? Например, если в первые минуты спуска выходит из строя даже самое мелкое оборудование или вас не отпускает нехорошее предчувствие.

Как добраться

Чтобы доехать до Ординской пещеры, нужно добраться до Кунгура. Из Перми это можно сделать на электричке (отправление с вокзала “Пермь-2”). Затем вам предстоит сесть на маршрутное такси до села Орда. Там вам уже любой местный подскажет, где найти базу дайверов.