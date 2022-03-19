Города России, которые можно посмотреть за два дня

Краткосрочные путешествия — отличная возможность посмотреть свою страну и не брать отпуск. Уезжая на выходные в другой город, вы меняете обстановку и отдыхаете головой. Кроме того, в путешествии на два дня можно хорошо сэкономить, так как в регионах развлечения и еда дешевле, чем в крупных городах России. В материале “Рамблера” — российские города, которые можно посмотреть за два дня.

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Владикавказ

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Сам Владикавказ можно спокойно обойти за полдня. За это время вы сможете посмотреть главные достопримечательности города, и, при желании, съездить в Беслан. На второй день отправляйтесь в горы на целый день, чтобы почувствовать единение с природой и величие многовековых исторических памятников. В Северной Осетии расположилось село Даргавс, которое также называют “городом мертвых”. В качестве памятников архитектуры здесь установлены склепы, а также имеется музей старинной утвари и предметов быта. Однако в горы стоит ехать не только за этим, но и за потрясающими пейзажами на вершинах. За два дня вы успеете посмотреть и местные достопримечательности, и отправиться в горы за тишиной и умиротворением. Кроме того, во Владикавказе все очень дешево. Например обед в кафе на двоих с напитком и десертом вам обойдется в тысячу рублей.

Самара

Этот город в России славится своей самой большой площадью в Европе, которую обязательно надо посмотреть. Также стоит прогуляться по длинной набережной с прекрасным видом на Волгу. Летом пляж оборудуют для отдыхающих, поэтому можно спокойно загорать и купаться. Здесь может быть интересно тем, кто увлекается исследованием космоса, ведь именно в Самаре изготавливались ступени ракет, спроектированных Королевым. Еще во времена, когда Самара была Куйбышевым, здесь располагалась запасная столица СССР. С тех времен здесь сохранился бункер, который был создан для Сталина. Сейчас там расположен музей.

Казань

Один из самых популярных городов для отдыха, так как в Казань приезжают за контрастами. Здесь идеально сплелись русская и татарская культуры, православные церкви и мечети стоят в паре шагов друг от друга. Также в этот город стоит поехать ради вкусной национальной кухни: ради местных эчпочмаков, токмача и чак-чака съезжаются со всей России.