Малоизвестные курорты России, где почти нет людей

Туроператоры прогнозируют большой спрос на отдых в России летом 2022 года. Опыт туристов во время пандемии показал, что на российских курортах с большим количеством людей отдыхать очень тяжело: на пляжах и у бассейнов нет мест, в ресторанах и кафе блюда нужно ждать по 30 минут, а цены на все услуги на курортах растут в два и три раза. Вместо того, чтобы ехать на популярные пляжи Черного и Азовского моря, присмотритесь к непопулярным курортам. Возможно инфраструктура там не так развита, как в Сочи или Севастополе, но людей там однозначно меньше. О них — в материале “Рамблера”.

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Джубга, Туапсинский район

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Этот поселок расположен недалеко от Горячего Ключа. Оттуда лучше всего добираться на машине или автобусе, но долгая дорога стоит того, чтобы оказаться здесь. Это — один из самых непопулярных курортов, поэтому сюда можно ехать за спокойным отдыхом. Но таким его можно назвать лишь в дневное время. Дело в том, что Джубга славится своей ночной жизнью, и если днем здесь относительно спокойно, то ночью просыпается молодежь, которая идет отдыхать в различных увеселительных заведениях. Если вы планируете путешествовать сюда с ребенком, то выбирайте первые месяцы лета. В конце июля — начале августа сюда приезжают школьники и студенты, сдавшие экзамены.

Макопсе, Лазаревский район

Микрорайон Макопсе расположен в нескольких километрах, не доезжая на поезде до Сочи. На первый взгляд, он покажется вам пустынным, и это действительно так. Пляжная зона здесь тянется на 6 километров в длину, чего с головой хватает для всех отдыхающих. Здесь расположены как оздоровительные курорты, так и обычные гостиницы. Туристов тут любят, так как местные жители зарабатывают в основном в этой сфере. Также сюда стоит поехать тем, кто хочет отвлечься от суеты крупного города и оказаться наедине с природой. Именно из Макопсе ездят экскурсии по водопадам и горным скалам.

Чекон, Анапа