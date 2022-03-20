Сколько стоит увидеть белые ночи в Санкт-Петербурге

В конце июня-начале июля в Северной столице России можно наблюдать интересное явление “белые ночи”. Ежегодно именно ради них сюда приезжают тысячи туристов. Однако не у всех есть такая возможность из-за того, что цены в период “белых ночей” сильно кусаются. В материале “Рамблера” — о том, сколько стоит поехать в Санкт-Петербург на “белые ночи”, и как можно сэкономить.

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Билеты

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Многие уверены, что билеты на поезд до Санкт-Петербурга из Москвы дешевле, чем на самолет. Однако это не так. Самым дорогим вариантом добраться из Москвы будет Сапсан, особенно, если вы едете на выходные. Как правило, билеты на пятницу и понедельник значительно дороже, чем в другие дни. Билет на поезд туда-обратно в плацкарте обойдется вам в 6,5 тысяч рублей, если вы приобретете его заранее. Билет на самолет без багажа в обе стороны будет стоить 5 тысяч рублей. С багажом прибавляйте две тысячи в обе стороны.

Одним из самых дешевых вариантов может быть поездка на машине. Например, на попутке или на собственной в компании. В таком случае дорога обойдется примерно в 1,5-2 тысячи рублей на человека, в зависимости от возможностей машины. Если вы добираетесь на попутке, водитель сам устанавливает цену, поэтому прогнозировать невозможно.

Отель

С гостиницами все гораздо сложнее, так как на период “белых ночей” все раскупают сильно заранее. Некоторые люди даже планируют поездку за год, чтобы сэкономить. Самым дешевым вариантом будет хостел или база отдыха в окрестностях Санкт-Петербурга. Они обойдутся в 10-15 тысяч рублей на двоих за неделю проживания без питания.

С гостиницами в центре дела обстоят чуть хуже, а точнее, — дороже. Цены на отели в районе Невского проспекта достигают 50-60 тысяч рублей на двоих на неделю. Сумма за проживание в гостевых домах и хостелах в этом районе варьируется от 20 до 30 тысяч рублей на тех же условиях.

Как сэкономить