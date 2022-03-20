Где в России самые чистые пляжи

В России нет ни одного частного пляжа у моря, поэтому за порядком зон отдыха следят не так усиленно, надеясь на сознательность гостей. Не все люди понимают, как сильно пластик и другие отходы, оставленные не в урне, вредят экологии. Во время прилива можно заметить, как много мусора скапливается на пляжах, играет роль также большое количество людей. Чем больше людей, тем грязнее пляж. В материале “Рамблера” — самые чистые пляжи на российском побережье.

Фото: Рамблер Рамблер

Коса Беляус, Крым

Видео дня

Этот пляж получил неофициальное название “Крымские Мальдивы” из-за чистой голубой воды. Единственным и главным минусом этого пляжа является то, что здесь нет никакой инфраструктуры. Вы не найдете здесь кафе, платных шезлонгов и зонтов для аренды. Все нужно брать с собой, включая пресную воду.

Ближайшие населенные пункты расположены в 3-5 километрох от въезда на косу. Сам пляж довольно узкий — всего 200 метров, но длина растянулась на 10 километров вдоль моря. Из-за того, что пляж не популярен у туристов, а также отсутствует инфраструктура, здесь нет мусора. Даже во время прилива и шторма вода у косы остается максимально чистой.

Еще одним плюсом пляжа может быть максимальное погружение в природу. Если оказаться здесь не в разгар сезона, то вы даже сможете послушать шум волн в тишине. Никаких дискотек, кафе и ресторанов. Только люди и чистое море.

Оленевка, Крым

Этот пляж также получил в народе неофициальные названия “Майами” и “Баунти”. Все это стало возможным из-за белоснежного песка, который похож на тот, что был в рекламе известного батончика.Сам пляж довольно маленький и привлекает множество туристов, но местные говорят, что его однозначно стоит посетить. Здесь хорошо развита инфраструктура: есть кафе, парковка и развлечения для детей.

Туристы, посетившие пляж, часто пишут о кристально-чистой воде и отсутствии мусора, так как за экологией пляжа постоянно следят. Несмотря на обилие людей, даже во время шторма пляж остается чистым. Здесь безопасно купаться, в отличие от диких пляжей — склон пологий, а благодаря прозрачной воде можно видеть дно. Летом вода прогревается достаточно быстро, поэтому можно не откладывать поездку сюда до конца летних каникул.

Массандровский пляж, Ялта

Этот пляж стал первым на постсоветском пространстве, получившим Голубой флаг — сертификат, говорящий о безопасности и чистоте пляжа. Его не вручают диким пляжам, так как там отсутствует инфраструктура. Массандровский пляж стал одним из первых с самым чистым морем и развитой инфраструктурой.