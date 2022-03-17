Где лучше всего отдыхать в России с детьми

Отдых с детьми может доставить родителям много проблем, если его неправильно спланировать. Если вы едете с маленьким ребенком в отпуск, выбирайте отели, близкие к центру города или рядом с морем. В случае, если вы планируете активный отдых, берите в аренду машину. Так вам будет легче передвигаться. С детьми постарше уже легче, но они требуют много активности. Выбирайте регионы, где много интересных и современных музеев, чтобы отдых был еще и познавательным. В материале “Рамблера” — города России, где лучше всего отдыхать с детьми разного возраста.

Фото: Рамблер Рамблер

Адлер

Этот город-курорт известен всем, но имеет больше преимуществ для отдыха с детьми, чем Сочи и Красная поляна. Во-первых, он находится на равнине, поэтому вам не придется преодолевать несколько лестниц для того, чтобы оказаться на берегу моря. Вся инфраструктура города располагает для того, чтобы спокойно передвигаться вместе с коляской или на машине. Здесь есть отличная длинная набережная, но в сезон по ней с коляской лучше не передвигаться из-за большого количества людей. Для детей постарше есть парк аттракционов, множество прокатов различного транспорта и другие развлечения. Многие гостиницы расположены на берегу, но обращайте внимание на цену и наличие лифта.

Станица Голубицкая

Этот курорт расположен на Азовском море, и у него самый пологий берег из всех возможных. У берега здесь достаточно мелко для того, чтобы родитель мог отправить ребенка купаться самостоятельно, а вода здесь теплая, так как нагревается достаточно быстро. Кроме того, инфраструктура здесь располагает для отдыха с детьми. Здесь ходит регулярный транспорт, а если туристы захотят прогуляться пешком с коляской, у них будет возможность и для этого. Для активных детей здесь есть зоопарки, дельфинарии, парки аттракционов, аквапарки и масса классических курортных развлечений.

Астрахань