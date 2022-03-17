Что можно вылечить в Кисловодске

Кисловодск считается главным оздоровительным курортом России. Он входит в состав группы курортов Кавказских Минеральных вод, здесь расположены самые знаменитые санатории и здравницы, куда приезжают люди со всей страны. В санатории ездят люди для того, чтобы вылечить определенные заболевания. Однако не все недуги можно побороть водными процедурами и приемом минеральной воды. При этом врачи все-таки рекомендуют посещать санатории для восстановления и купирования симптомов некоторых хронических заболеваний. В материале “Рамблера” — о болезнях, которые можно вылечить в Кисловодске.

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Нервная система

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Санатории предлагают лечение болезней нервной системы, в том числе неврозов. Дело в том, что многие люди не могут нормально отдохнуть даже в своем собственном доме. У некоторых заболевания оказывается настолько сильно запущено, что им приходится ездить в специализированные санатории для избавления от симптомов. Неврозы могут лечить грязевыми ванными, расслабляющим массажем и другими процедурами.

Органы дыхания

В санаториях лечат хронические заболевания органов дыхания, но не в период их обострения. Также можно заняться лечением легочной недостаточности не выше первой степени. В санаториях больные проходят специальные процедуры, в том числе различные ингаляции. Плюс стоит понимать, что горный воздух всегда лучше способствует лечению дыхательной системы, чем пыль мегаполиса.

Гипертоническая болезнь

Если гипертония не связана с сопутствующими заболеваниями, то ее можно вылечить в санатории. Программа лечения высокого давления крайне обширна и подбирается индивидуально, но сначала выясняются причины появления гипертонии. После того, как пациент пройдет все обследования, назначаются процедуры: медикаментозное лечение, водолечение, специальная диета и так далее.

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