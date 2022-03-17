3 удивительных места России, которых нет в путеводителях

Путешествия внутри страны с каждым годом все больше и больше набирают обороты, особенно среди молодого населения. "Рамблер" расскажет о нескольких местах в России, которые вы не найдете в путеводителях.

Вулкан Креницына

Действующий вулкан расположен на острове Онекотан, втором по величине в северной подгруппе Курил. Высота вулкана Креницына составляет более 1300 метров. Это место в том числе удивительно тем, что его окружает Кольцевое озеро, которое считается самым глубоким пресным водоемом в Сахалинской области. Добраться до вулкана можно либо на вертолете, либо на рыболовном судне от Петропавловска-Камчатска.

Чарские пески

Это место, напоминающее пустыню, расположено в Забайкалье. Его уникальность заключается в том, что раскаленный песок граничит с холодной наледью. Пески окружают горы покрытые снегом круглый год. И благодаря такого соседству вместо верблюдов, вероятнее, вы увидите оленей, а вместо пальм — лиственницы и кедры.

Териберка