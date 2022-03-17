Итальянец проехал по России на велосипеде

Итальянец Лоренцо Бароне проехал по Якутии на велосипеде при экстремально низкой температуре. Его не остановили ни поломки транспорта, ни травма ноги, и он реализовал свою цель — достиг Арктической зоны и проехал по самому северному зимнику. Велосипедист рассказал «Ленте.ру» о своих впечатлениях от поездки, от общения с местными жителями, а также поделился планами на новые путешествия.
Лоренцо Бароне: С 2018 года я хотел пересечь полюс холода (село Оймякон) на велосипеде в самый холодный период зимы (январь-февраль), начиная свой путь в Магадане и заканчивая в Якутске. Осуществить этот проект мне удалось в 2020 году. Прибыв 15 января 2020 года в Магадан, я прямиком отправился в путь, так как мне предстояло проехать 2 252 километра, большую часть которых нужно было преодолеть при экстремально низких температурах. За 52 дня, следуя по трассе «Колыма», я добрался из Магадана в Якутск. За этот период я посетил Атку, Оротукан, Сусуман, Артык, Усть-Неру, Кюбеме, Оймякон, Хандыгу, Ытык-Кюэль, Чурапчу, Нижний Бестях и многие другие населенные пункты.
Из Якутска я направился на попутках в Сибирь, в Иркутск. На велосипеде я посетил Листвянку и село Большое Голоустное. Через некоторое время ко мне из Санкт-Петербурга прилетела моя жена Айгуль, и после недели пешего похода по озеру Байкал нам стало известно, что границы закрыты. Так как Айгуль — якутянка, в связи с пандемией ей необходимо было вернуться на родину. Мы решили, что я полечу с ней в Якутию.
Из-за пандемии я не мог вернуться в Италию, поэтому решил не упускать возможность и совершил еще две поездки по Сибири и Якутии.
В сентябре и октябре 2020 года я за 34 дня проехал 3 052 километра из Иркутска до города Покровска (Якутия). Далее с декабря 2020-го я пытался выехать по маршруту Покровск — село Юрюнг-Хая, но из-за сурового холода камеры моего велосипеда не выдерживали и трескались. Совершить это путешествие мне удалось за 43 дня (2 801 километр), я побывал в Хангаласском, Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Мирнинском, Оленекском, Анабарском улусах и Якутске. Завершив свое путешествие 12 апреля 2021 года, я направился обратно в Покровск на такси. Это заняло 2,5 дня.
Проблема состояла только в проколах велосипедных камер. Остальное оборудование было в отличном состоянии, никаких других поломок из-за холода у меня не было и быть не могло, так как самая важная экипировка была мной проверена в первой поездке (Магадан — Оймякон — Якутск). Да и большую часть этого путешествия я совершил в весенний период (март-апрель). Я пытался выехать в зимний период, но из-за очень низких температур мне не удалось этого сделать. Заменив бутиловые камеры на новые камеры из термопластика, я смог доехать до села Юрюнг-Хая без единого прокола.
Мне хотелось увидеть Арктическую зону республики, хотелось увидеть, как живут оленеводы Анабарского улуса, и, конечно же, проехать по самому северному зимнику.
Самой сложной частью были попытки начать поездку в Юрюнг-Хая. Я проживал в городе Покровск Хангаласского улуса. Каждый день на протяжении полутора месяцев температура в центральной части Якутии колебалась от минус 50 до минус 60 градусов. Также в декабре очень мало дневного света, всего 3-4 часа, было трудно физически и психологически ехать на велосипеде практически без света и при температурах ниже минус 50 градусов.
Самой легкой частью, наверное, было ехать из села Хампа до села Сунтар. Погода была хорошей, температура не опускалась ниже минус 30 градусов, а селения располагались близко друг к другу. После города Мирного расстояния между населенными пунктами были длинными. Самое большое расстояние между двумя соседними пунктами, которое я преодолел, было от Чернышевского до Удачного — 416 километров.
Нет, я не боялся ни холода, ни диких животных. На протяжении семи лет я путешествую по миру на велосипеде. В условиях холода я начал путешествовать в 2016 году: совершил поездку по Лапландии в декабре. Далее я проехал по горам Памира в январе-феврале 2018-го, и, наконец, мое путешествие к полюсу холода в январе-марте 2020-го.
К моменту моего путешествия в Юрюнг-Хая у меня уже были знания и умения, которые необходимы для выживания при экстремально низких температурах. С дикими животными все просто: если не быть с ними агрессивным, то вероятность, что они проявят агрессию, невысока. А также нельзя хранить еду в палатке, чтобы не было незваных гостей.
Ехать за полярным кругом мне было не страшно, так как я изучал зимник и работал над проектом на протяжении двух-трех месяцев. К тому же зимник «Анабар» используется практически ежедневно в период своей работы. Если бы у меня возникли проблемы, думаю, я бы смог получить необходимую помощь.
Думаю, что более сложным моим приключением было путешествие к полюсу холода (Магадан — Оймякон — Якутск). Было тяжелее, так как я не был знаком с такими низкими температурами (от минус 45 до минус 56 градусов), я не представлял, что меня ждет на пути в Оймякон.
Во время своего первого путешествия на Дальний Восток я совершенно не знал русского языка, часто разговоры велись с помощью программы-переводчика, которую я скачал заранее, чтобы я смог ей пользоваться в любой момент офлайн. Люди, которых я встретил, путешествуя по Магаданской области, Якутии и Сибирским регионам, всегда меня встречали с теплотой, а порой с удивлением. Даже не владея русским языком, я смог познакомиться со множеством замечательных людей. После встречи с Айгуль, которая владеет английским языком, мое пребывание в России стало намного проще. За 16 месяцев здесь я выучил слова и фразы, с которыми мне намного комфортнее и проще путешествовать по стране. Однако я не говорю и не пишу на русском языке.
В гостиницах останавливался всего раза четыре или пять за все мои путешествия. Я предпочитаю спать в своей палатке. Однако в зимнее время я не могу там спать постоянно, так как влага от моего тела переходит в спальный мешок, куртки, штаны, и периодически мне необходимо их сушить. Это, пожалуй, единственная причина, по которой я останавливался в гостиницах. Намного чаще меня приглашают в гости на ночлег местные жители, которые хотят мне помочь. Также в своем путешествии в Анабар я часто останавливался у родственников и знакомых семьи моей супруги.
Я ночевал два раза в охотничьих избах. В первый раз мне повезло, в избе были печь и спальное место, где я расположился со своим спальным мешком. Вторую избу я нашел уже в тундре на берегу реки Анабар. Внутри все было покрыто льдом, поэтому, если бы я там разжег огонь, чтобы согреться, начался бы дождь. Зато изба была отличным укрытием от сильного ветра, а еще там было спальное место.
Якуты очень дружелюбный и гостеприимный народ. Меня восхищает их жизнерадостность и любовь к своей родине, несмотря на такие суровые условия жизни: низкие температуры зимой, высокие температуры летом.
Вы рассказывали в блоге, что получили травму и вернулись домой, но почему вы решили продолжить путешествие и оставили велосипед в деревне?
Колено я застудил из-за большого веса на велосипеде, холода и потери физической формы в период ожидания подходящего момента для продолжения поездки. Получив консультацию врача, я лечил колено на протяжении трех недель. Затем я продолжил поездку, осложнений у меня не было.
Я был очень уставшим и хотел проспать недели две. Я ехал практически без остановки, останавливался максимум на два дня. Конечно же, я был очень счастлив, что смог добраться до Юрюнг-Хая. Чувство, когда мечта становится реальностью, не передать словами.
Якутия — это не только уникальное место для экстремальных путешествий, а также родина моей жены. Мы поженились в Якутии в середине января 2021 года. Поэтому могу с уверенностью сказать, что я буду нередко посещать Якутию.
А еще в конце февраля я начинаю свой новый проект «Самый длинный путь», стартом которого является Мыс Игольный, ЮАР, а финишем — Мыс Дежнева в Беринговом проливе. Мой путь составляет примерно 29 тысяч километров, из которых более 12 тысяч километров будут пролегать в России, от Республики Северная Осетия — Алания до Чукотского автономного округа.