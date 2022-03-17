Итальянец проехал по России на велосипеде

Итальянец Лоренцо Бароне проехал по Якутии на велосипеде при экстремально низкой температуре. Его не остановили ни поломки транспорта, ни травма ноги, и он реализовал свою цель — достиг Арктической зоны и проехал по самому северному зимнику. Велосипедист рассказал «Ленте.ру» о своих впечатлениях от поездки, от общения с местными жителями, а также поделился планами на новые путешествия.

Фото: Lorenzo Barone / YouTube Lorenzo Barone / YouTube

«Лента.ру»: Почему вы решили поехать в Якутию? Опишите ваш маршрут. Сколько километров вы проехали и деревень посетили?

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Лоренцо Бароне: С 2018 года я хотел пересечь полюс холода (село Оймякон) на велосипеде в самый холодный период зимы (январь-февраль), начиная свой путь в Магадане и заканчивая в Якутске. Осуществить этот проект мне удалось в 2020 году. Прибыв 15 января 2020 года в Магадан, я прямиком отправился в путь, так как мне предстояло проехать 2 252 километра, большую часть которых нужно было преодолеть при экстремально низких температурах. За 52 дня, следуя по трассе «Колыма», я добрался из Магадана в Якутск. За этот период я посетил Атку, Оротукан, Сусуман, Артык, Усть-Неру, Кюбеме, Оймякон, Хандыгу, Ытык-Кюэль, Чурапчу, Нижний Бестях и многие другие населенные пункты.

Из Якутска я направился на попутках в Сибирь, в Иркутск. На велосипеде я посетил Листвянку и село Большое Голоустное. Через некоторое время ко мне из Санкт-Петербурга прилетела моя жена Айгуль, и после недели пешего похода по озеру Байкал нам стало известно, что границы закрыты. Так как Айгуль — якутянка, в связи с пандемией ей необходимо было вернуться на родину. Мы решили, что я полечу с ней в Якутию.

Из-за пандемии я не мог вернуться в Италию, поэтому решил не упускать возможность и совершил еще две поездки по Сибири и Якутии.

В сентябре и октябре 2020 года я за 34 дня проехал 3 052 километра из Иркутска до города Покровска (Якутия). Далее с декабря 2020-го я пытался выехать по маршруту Покровск — село Юрюнг-Хая, но из-за сурового холода камеры моего велосипеда не выдерживали и трескались. Совершить это путешествие мне удалось за 43 дня (2 801 километр), я побывал в Хангаласском, Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Мирнинском, Оленекском, Анабарском улусах и Якутске. Завершив свое путешествие 12 апреля 2021 года, я направился обратно в Покровск на такси. Это заняло 2,5 дня.

Вы начинали заново три раза из-за поломки велосипеда, почему вы решили совершить эту поездку? Не было опасений, что велосипед сломается в пути или между деревнями?

Проблема состояла только в проколах велосипедных камер. Остальное оборудование было в отличном состоянии, никаких других поломок из-за холода у меня не было и быть не могло, так как самая важная экипировка была мной проверена в первой поездке (Магадан — Оймякон — Якутск). Да и большую часть этого путешествия я совершил в весенний период (март-апрель). Я пытался выехать в зимний период, но из-за очень низких температур мне не удалось этого сделать. Заменив бутиловые камеры на новые камеры из термопластика, я смог доехать до села Юрюнг-Хая без единого прокола.

Мне хотелось увидеть Арктическую зону республики, хотелось увидеть, как живут оленеводы Анабарского улуса, и, конечно же, проехать по самому северному зимнику.

Что было самым сложным в поездке? А что показалось проще всего?

Самой сложной частью были попытки начать поездку в Юрюнг-Хая. Я проживал в городе Покровск Хангаласского улуса. Каждый день на протяжении полутора месяцев температура в центральной части Якутии колебалась от минус 50 до минус 60 градусов. Также в декабре очень мало дневного света, всего 3-4 часа, было трудно физически и психологически ехать на велосипеде практически без света и при температурах ниже минус 50 градусов.

Lorenzo Barone / YouTube

Самой легкой частью, наверное, было ехать из села Хампа до села Сунтар. Погода была хорошей, температура не опускалась ниже минус 30 градусов, а селения располагались близко друг к другу. После города Мирного расстояния между населенными пунктами были длинными. Самое большое расстояние между двумя соседними пунктами, которое я преодолел, было от Чернышевского до Удачного — 416 километров.

Не было ли вам страшно — такой холод, остановки в лесу, выезд за полярный круг, дикие животные?

Нет, я не боялся ни холода, ни диких животных. На протяжении семи лет я путешествую по миру на велосипеде. В условиях холода я начал путешествовать в 2016 году: совершил поездку по Лапландии в декабре. Далее я проехал по горам Памира в январе-феврале 2018-го, и, наконец, мое путешествие к полюсу холода в январе-марте 2020-го.

К моменту моего путешествия в Юрюнг-Хая у меня уже были знания и умения, которые необходимы для выживания при экстремально низких температурах. С дикими животными все просто: если не быть с ними агрессивным, то вероятность, что они проявят агрессию, невысока. А также нельзя хранить еду в палатке, чтобы не было незваных гостей.

Ехать за полярным кругом мне было не страшно, так как я изучал зимник и работал над проектом на протяжении двух-трех месяцев. К тому же зимник «Анабар» используется практически ежедневно в период своей работы. Если бы у меня возникли проблемы, думаю, я бы смог получить необходимую помощь.

Были ли еще у вас такие экстремальные поездки?

Думаю, что более сложным моим приключением было путешествие к полюсу холода (Магадан — Оймякон — Якутск). Было тяжелее, так как я не был знаком с такими низкими температурами (от минус 45 до минус 56 градусов), я не представлял, что меня ждет на пути в Оймякон.

В ролике видно, что вы общаетесь с местными жителями, останавливались у них. Как называлась деревня? Как вы общались? Вы немного знаете русский язык?

Во время своего первого путешествия на Дальний Восток я совершенно не знал русского языка, часто разговоры велись с помощью программы-переводчика, которую я скачал заранее, чтобы я смог ей пользоваться в любой момент офлайн. Люди, которых я встретил, путешествуя по Магаданской области, Якутии и Сибирским регионам, всегда меня встречали с теплотой, а порой с удивлением. Даже не владея русским языком, я смог познакомиться со множеством замечательных людей. После встречи с Айгуль, которая владеет английским языком, мое пребывание в России стало намного проще. За 16 месяцев здесь я выучил слова и фразы, с которыми мне намного комфортнее и проще путешествовать по стране. Однако я не говорю и не пишу на русском языке.

Вы еще останавливались в местных отелях. Как они вам?

В гостиницах останавливался всего раза четыре или пять за все мои путешествия. Я предпочитаю спать в своей палатке. Однако в зимнее время я не могу там спать постоянно, так как влага от моего тела переходит в спальный мешок, куртки, штаны, и периодически мне необходимо их сушить. Это, пожалуй, единственная причина, по которой я останавливался в гостиницах. Намного чаще меня приглашают в гости на ночлег местные жители, которые хотят мне помочь. Также в своем путешествии в Анабар я часто останавливался у родственников и знакомых семьи моей супруги.

Вы еще останавливались в маленьких охотничьих избушках. Насколько они удобны?

Я ночевал два раза в охотничьих избах. В первый раз мне повезло, в избе были печь и спальное место, где я расположился со своим спальным мешком. Вторую избу я нашел уже в тундре на берегу реки Анабар. Внутри все было покрыто льдом, поэтому, если бы я там разжег огонь, чтобы согреться, начался бы дождь. Зато изба была отличным укрытием от сильного ветра, а еще там было спальное место.

Каким вам в целом показался народ Якутии? А культура? Кухня?

Якуты очень дружелюбный и гостеприимный народ. Меня восхищает их жизнерадостность и любовь к своей родине, несмотря на такие суровые условия жизни: низкие температуры зимой, высокие температуры летом.

Вы рассказывали в блоге, что получили травму и вернулись домой, но почему вы решили продолжить путешествие и оставили велосипед в деревне?

Колено я застудил из-за большого веса на велосипеде, холода и потери физической формы в период ожидания подходящего момента для продолжения поездки. Получив консультацию врача, я лечил колено на протяжении трех недель. Затем я продолжил поездку, осложнений у меня не было.

Как вы себя чувствовали после поездки?

Я был очень уставшим и хотел проспать недели две. Я ехал практически без остановки, останавливался максимум на два дня. Конечно же, я был очень счастлив, что смог добраться до Юрюнг-Хая. Чувство, когда мечта становится реальностью, не передать словами.

Хотели бы вы еще раз посетить Якутию? Или другой северный регион России?

Якутия — это не только уникальное место для экстремальных путешествий, а также родина моей жены. Мы поженились в Якутии в середине января 2021 года. Поэтому могу с уверенностью сказать, что я буду нередко посещать Якутию.