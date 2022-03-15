Где в России почувствовать себя охотником за призраками

Привидений можно встретить не только на чужбине в старинных французских замках или английских особняках. Сегодня “Рамблер” расскажет о местах России, посещение которых наверняка вызовет не одну волну мурашек по коже и заставит поверить в паранормальное.

Усадьба Васильевское (Васильевское, Смоленская область)

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Усадьбу Повалишиных называют энциклопедией русского масонства. Якобы все, что есть на территории ее, так или иначе связано с символами этого тайного общества. Взять хотя бы две земляные пирамиды – классическую и перевернутую – которые находятся на приусадебном участке. Считается, что склонные к мистицизму хозяева таким образом решили оставить потомкам скрытые послания, которые зашифрованы в масонских знаках. Но, вероятно, перестарались. Потому что ни ученые-культурологи, ни любители мистики не могут разгадать их. Местные же жители наперебой рассказывают, что непрошеные гости в Васильевском долго не задерживаются. Они начинают плохо себя чувствовать с первых минут пребывания на территории усадьбы.

Покои принцессы Ольденбургской (Рамонь, Воронежская область)

wikimedia.org

Евгения Ольденбургская жила в усадьбе, построенной по проекту Христофора Нейслера. Принцесса была меценатом – открывала школы, больницы и столовые, при ее содействии появилась одна из первых кондитерских фабрик России. Но о Евгении и ее близких ходили слухи, которые перечеркивали всю благотворительную деятельность аристократки. Говорили, о том, что принцесса держит в подвалах дома медведя, которому скармливает провинившихся слуг. А ее муж Александр вместе с художником Николаем Рерихом занимаются оккультизмом и тревожат души усопших.

Охотники за паранормальным надеются встретить всех трех призраков замка. Во-первых, саму Евгению. Она предстает в образе дамы с вуалью. Во-вторых, ее лекаря-мага, чьей любовницей принцесса отказалась стать. В-третьих, призрака крепостной, умершей от болезни.

Посетители и работники замка отмечают, что порой в его стенах перестает работать без видимых причин фото- и видеотехника, часто слышны странные шаги и голоса. Однажды в одном из помещений дворца облетела штукатурка и на стене проступил силуэт усопшей Евгении. Кстати реставрационные работы все время задерживаются: мастера внезапно теряют здоровье, а в замке случаются пожары.

Дом купца Железнова (Екатеринбург)

Митрохина Марина /wikimedia.org

Усадьбу из красного кирпича в псевдорусском стиле построили в 1895 году. А вместе с ней – странную систему подземных ходов, назначение которых никто не знает до сих пор. В течение нескольких лет усадьба принадлежала семье Железновых. А теперь, согласно легенде, по ее коридорам бродит призрак супруги купца, Марии.

Этот дом Железновы приобрели в 1905-м году. Соседи быстро приняли новеньких в свой круг, но про себя стали отмечать некоторые странности в поведении Марии. Она редко выбиралась в город – страдала клептоманией. Супруг женщины договорился с торговцами, чтобы те не делали скандала из мимолетных краж, совершенных его женой. Он просто возмещал им убытки. Мария чаще гуляла в придомовом парке у фонтана и обожала экзотические растения.

Смерть Марии была скоропостижной и загадочной. Она умерла во время представления балета “Ромео и Джульетта”. Когда началась революция, купец с детьми уехал из Екатеринбурга в Омск. Что случилось с ними дальше – неизвестно.

Дом “Пиковой дамы” (Санкт-Петербург)

Aervin/wikimedia.org

Статс-даму Наталью Голицыну считают наиболее вероятным прототипом героини пушкинской повести “Пиковая дама”. Призрак княгини до сих пор видят в стенах дома на Морской улице. И вот почему.

Во-первых, прототипом Голицыну считали не просто так. Согласно легенде, француз, алхимик и оккультист, граф Сен-Жермен рассказал фрейлине секрет трех карт, когда ей нужно было отыграться. Эту историю Пушкину передал друг Сен-Жермена и родственник княгини, Фирс (таким было его прозвище). Он обращался к Наталье за помощью, совсем как Германн в повести поэта. Голицын отыгрался.

Во-вторых, о смерти суеверной княгини Голицыной ходили самые мрачные слухи. Мол, умерла она не своей смертью, а пришел за ней призрак офицера черного. Он забрал ее жизнь, а бесплотный дух оставил бродить по комнатам особняка. За ним и охотятся те, кто верит в привидений.

Замок графа Шереметева (Юрино, Марий Эл)

OldCat/wikimedia.org

Это поместье на берегу Волги называют самым загадочным из всех домов, принадлежавших семье Шереметевых. Огромный дворец с зимним садом и стеклянным куполом находится практически на границе республики Марий Эл и Нижегородской области. Он удивителен и своим современным по тем временам оснащением – водопроводом, канализацией, телефонной линией.