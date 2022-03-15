Что такое “крабалка” и где ей заняться в России

В России набирает популярность “крабовое сафари”. Что привлекает туристов в этом виде отдыха и где попробовать настоящий деликатес, читайте в материале “Рамблера”.

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Крабовое сафари удовлетворит не только желание открыть новые грани гастрономического удовольствия, но и стремление почувствовать себя настоящим охотником. Ведь даже любительская ловля крабов превращается в приключение с заслуженным обедом из трофеев. Кстати, в нашей стране этих ракообразных насчитывается более пятидесяти видов. Королем крабов считается камчатский.

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Отлову подлежат только самцы, потому что самки могут вынашивать икру до года. Если их бесконтрольно уничтожать, то популяция крабов сократится. Отличить самку от самца довольно просто – стоит всего лишь посмотреть на брюшко. У мужских особей оно в форме треугольника, да и клешни чаще всего более массивные. У женских – “круглое”. Малышей тоже трогать нельзя.

В Крыму и на Черном море ловля крабов запрещена. За незаконную добычу предусмотрено уголовное наказание. Даже песочных крабов, которые часто попадаются туристам на пляжах, ловить нельзя. Поэтому далее мы расскажем о регионах, где вы можете гарантированно купить путевку на “крабовое сафари” и не нарушить закон.

Баренцево море, Мурманская область

История появления крабов в Баренцевом море примечательна тем, что их потомками были особи с Камчатки. В 1960-х годах в волны этого сурового моря выпустили пятнадцать тысяч этих ракообразных и полтора миллиона личинок. Они прижились. Так появилась популяция крабов в Мурманской области.

До 2021 года отловом крабов занимались только промышленники. Так они контролировали популяцию. И хотя сезон ловли был относительно короток – с августа по декабрь – “любители” выловили более восьми миллионов тонн крабов.

Однако прийти и просто начать отлавливать крабов нельзя. Нужно получить путевку на любительский лов краба, взять с собой паспорт или любой документ, удостоверяющий личность, а также документы на право управления судном. Данное правило действует как для самостоятельных рыбаков, так и для туристов в рамках туров. Однако во втором случае есть очевидный плюс: организатор берет оформление путевок на себя.

Кстати об организованных поездках. Цены на них начинаются от пятнадцати тысяч рублей. За эту сумму вы получите полноценную возможность поохотиться на краба. Для группы будет арендован катер и нанят инструктор. Некоторые судна даже оборудованы баней.

Сахалин

“Крабалка” на Сахалине разрешена с сентября по май. Но здесь можно ловить только колючего краба (не более десятка в сутки на человека). Волосатого четырехугольного, камчатского, колючего, самок всех видов добывать запрещено.

Уникальное предложение, которое можно встретить на Сахалине — это подледный лов крабов на живца (рыбку навагу). Добытый улов организаторы часто предлагают сварить прямо не отходя от лунки.

Кстати, цены на охоту за крабами на Сахалине более гуманные и стартуют от шести тысяч рублей.

Камчатка

С середины октября до конца мая длится сезон “крабовой охоты”. Сюда приезжают за камчатским крабом. Например, его красный королевский подвид вырастает до семи килограммов и имеет размах ног до полутора метров.