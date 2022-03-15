Что смотреть весной в Крыму

Поздняя весна считается одним из лучших периодов для отдыха в Крыму, так как погода здесь уже довольно теплая, нет большого количества туристов, и можно спокойно насладиться местными достопримечательностями. Однако будьте внимательны: вечером температура может опускаться до +6 градусов по Цельсию, а на побережье и в горах это ощущается гораздо холоднее. Поэтому берите с собой теплые вещи, которые защищают от ветра. В материале “Рамблера” — о том, что стоит посмотреть в Крыму весной.

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Поселок Новый Свет

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Он заслуживает отдельного внимания, так как этот поселок довольно небольшой, но здесь расположено довольно много достопримечательностей. Первая — знаменитая тропа Голицына. Она ежегодно привлекает любителей активного туризма, и ехать сюда лучше всего именно весной, чтобы не спалиться под солнцем. Помимо тропы здесь расположены пещерные гроты, ведущие к морю, а также Царский пляж. Он не оборудован ничем, здесь нет никакой инфраструктуры и здесь запрещено купаться. До недавних пор он был закрыт для посещения. Согласно легенде, пляж стал царским после посещения Николая II в 1912 году. После этого на нем отдыхали члены царской семьи.

Черешневые и персиковые сады

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В Севастопольском и Бахчисарайском районах Крыма расположены персиковые и черешневые сады, которые цветут весной. Вся их территория покрывается разноцветными розовыми цветами, а вход в эти сады бесплатный. Многие приезжают сюда ради красивых фотографий, есть даже специальные агентства, которые организовывают фототуры. На самом деле, сюда стоит съездить хотя бы ради того, чтоб увидеть всю эту красоту вживую. Так как персик и черешня цветут непродолжительный период времени, старайтесь заранее планировать свою поездку в сады. Лучше всего делать это в первых числах апреля. В это время большинство деревьев уже в цвету.

Ханский дворец

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Этот памятник архитектуры расположен в одном из районов Бахчисарая. Сегодня на его месте расположен целый музейный комплекс, территория которого составляет четыре гектара. Это — единственная резиденция крымско-татарских правителей, где сохранились элементы культуры и исторические памятники архитектуры. Сам дворец должен был стать воплощением мусульманского рая, поэтому сюда приглашали лучших строителей из Персии и Османской империи. Здесь расположено 20 объектов, включая фонтаны, небольшие искусственные озера, бани, гарем и кладбище. Ханский дворец лучше посещать весной для того, чтобы у вас было достаточно времени для прогулки по его огромной территории.

Парк “Тайган”

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Один из самых знаменитых парков-заповедников России. Весной его довольно удобно посещать из-за погоды, а также маленького количества людей. Здесь обитает около 60 львов, а также другие млекопитающие. Территория здесь довольно большая для того, чтобы воссоздать естественную среду обитания для львов, поэтому готовьтесь к тому, что вам придется много ходить пешком.