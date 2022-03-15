Города в Московской области, куда стоит поехать на выходные

С наступлением весны есть хорошая возможность уехать на природу и остаться на пару дней вдали от города, чтобы отдохнуть. Многие путешествуют в города Московской области одним днем, а некоторые предпочитают растянуть удовольствие и остаются с ночевкой. Кроме того, до некоторых городов на машине можно добираться несколько часов. В материале “Рамблера” — места, куда можно недорого поехать на выходные.

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Тула

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Этот небольшой город уже давно стал туристической достопримечательностью благодаря своей самобытности. Сюда часто приезжают не только туристы из крупных городов России, но и иностранцы. Самовары, пряники и знаменитый Кремль — все это привлекает туристов. Ехать в Тулу стоит на два дня, так как посмотреть за один все просто физически невозможно. Кроме того, много сил уходит на дорогу. Например поездка из Москвы на машине без пробок займет 3,5 часа в одну сторону.

Так как Тула — небольшой город, то можно просто гулять по центру. Так вы будете натыкаться на знаковые места, среди которых музеи, памятники и архитектурные достояния: памятник Левше, дом Волконского, музей пряника и музей самовара, а также различные парки. Недалеко от города находится музей-усадьба Ясная Поляна, где жил Лев Николаевич Толстой, так что это место заслуживает отдельного внимания.

Сергиев Посад

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Большинству людей этот город известен благодаря одному из самых известных православных монастырей Троице-Сергиева Лавра. Однако даже если вы не причисляете себя к христианству, стоит съездить посмотреть этот город, и в частности монастырь, так как это — важный исторический и архитектурный памятник русской культуры.

Православный монастырь — не единственная достопримечательность этого города, на которую стоит обратить внимание. В центре города, например, расположен музей-заповедник, где собраны различные памятники русской культуры, его экспозиция постоянно обновляется. Стоит просмотра музей игрушки, где регулярно проводятся экскурсии и мастер-классы для детей по изготовлению матрешек, тряпичных кукол и глиняной посуды. Если вы захотите отдохнуть поближе к природе, отправляйтесь в парк Скитские пруды.

Королев

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Этот город называют неофициальной космической столицей России. В этом городе жил и работал известный советский ученый, конструктор ракет Сергей Королев. Вопреки всеобщему заблуждению, Звездный Городок, где живут космонавты, расположен чуть дальше Королева. В самом городе расположено множеству музеев, посвященных исследованию космоса.

Королев также известен не только тем, что здесь жил ученый. Также здесь расположен мемориальный дом-музей Марины Цветаевой. Известная поэтесса жила и работала в этом месте. Для посещения Королева можно выделить всего один день, если вы из Москвы, так как он находится всего лишь в двенадцати километрах от МКАД.

Серпухов

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Этот город не так популярен, как другие, но стоит внимания туристов. Он появился еще во времена мезолита. Он также известен развитием крестьянства и земледелия, часто упоминается в летописях, переживал частые набеги со стороны ордынцев и литовцев. Помимо других достопримечательностей, в Серпухов можно приехать ради оздоровительных курортов и баз отдыха.