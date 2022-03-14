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1 час назад

Отдых, о котором не говорят, или что такое випассана-тур

Мира Маркина

Если вам нужна “перезагрузка”, но поездку в йога-лагерь вы считаете несерьезной, возможно, вам подойдет тур в центр випассаны. “Рамблер” расскажет, что из себя представляет такая поездка и почему люди возвращаются в эти центры снова и снова.

Отдых, о котором не говорят, или что такое випассана-тур
Фото: Кадр из фильма "Поезд на Дарджилинг. Отчаянное путешествие"Кадр из фильма "Поезд на Дарджилинг. Отчаянное путешествие"

Випассана — это духовная практика в первую очередь. Те, кто решил к ней прикоснуться, действительно прерывают связь с внешним миром на несколько дней и берут обет молчания, оставаясь наедине с собой. Потому что випассана – (в переводе с санскрита) буквально означает самонаблюдение. То есть суть такой поездки заключается совершенно не в молчании и не в отказе от смартфонов. Научиться чувствовать жизнь в каждой клетке своего тела – то, для чего люди выбирают випассану.

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Сперва может показаться соблазнительным предложение выпасть из информационного потока. Ведь что бы ни случилось в мире — вы об этом не узнаете. Однако для тех, кто привык занимать свободное время фильмами, музыкой, чтением книг и другими занятиями, поездка в центр випассаны может оказаться испытанием.

Чем предстоит заниматься?

Как правило, курс випассаны рассчитан на десять дней или три недели. Мы расскажем о первом варианте, поскольку он наиболее популярен у тех, кто хочет попробовать випассану впервые.

В течение первых трех-четырех дней прибывшие в центр “готовятся” к практике випассана. Подъем, как правило, ранний. День начинается не с завтрака, а с медитации. Кстати этой практике уделяется до 11 часов ежедневно. Остальное время – приемы пищи (завтрак, обед, легкий ужин), лекции, на которых подробнее рассказывают обо всех аспектах, сопутствующих практике, и свободные часы

Подготовка к випассане начинается с освоения анапаны – студенты курса учатся наблюдать за дыханием и останавливать поток мыслей внутри головы.

Практикуя випассану, студенты концентрируются не только на дыхании, но и учатся отмечать про себя все, что происходит с их организмом и сознанием. Им предстоит внутренним взглядом окинуть каждую часть тела – начиная с макушки головы, через корни волос спуститься ко лбу, затем еще ниже – бровям, глазам, щекам, носу… И так до кончиков пальцев ног. А затем в обратную сторону. Каждый день в часы медитации. Главная задача — отследить все ощущения, которые есть на участке тела в фокусе внимания. Это помогает подружиться с самим собой, найти контакт – отмечают участники туров.

Что запрещено?

Студентов-новичков ждут пять нравственных предписаний, которые следует исполнять.

Отказаться от убийства живых существ. Именно поэтому в центрах випассаны соблюдают вегетарианскую диету. Меню настолько разнообразное и вкусное, что некоторые “бывалые” рекомендуют новичкам все-таки не налегать на блюда, иначе медитация после приема пищи превратится в сладкий сон.

Отказаться от воровства.

Отказаться от всех видов сексуальной активности. Чтобы этому предписанию следовать было проще, посетители центров випассаны – мужчины и женщины – живут по отдельности, принимают пищу тоже врозь. Они пересекаются только на групповых медитациях. В некоторых центрах предусмотрен строгий дресс-код. Во время практик требуют носить закрытую и свободную одежду.

Отказаться от лжи. Собственно для этого студенты молчат в течение всего курса. Но нужно сделать оговорку. Обет молчания касается связи с внешним миром и общения с другими участниками практики (следует воздержаться от любых форм коммуникации, в том числе письма, мимики, жестов). Общение с учителем для разъяснения нюансов техники медитации приветствуется. Также вам никто не запретит поговорить с организаторами, чтобы решить какую-то бытовую проблему.

Отказаться от всех видов опьяняющих веществ.

Сколько стоит?

Как правило, випассана-центры работают за донат (пожертвование). Если у студента нет денег, он может предложить свой труд в обмен на возможность участвовать в практике.

Где проходят?

Наибольшее количество центров находится в Индии (более 80), почти два десятка насчитывается в Мьянме, менее десяти — в Таиланде. В России официальные центры випассаны находятся в Подмосковье, Петербурге и Екатеринбурге.

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