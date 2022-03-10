Как живут в единственном "медленном городе" России

Термин "медленные города" вошел в обиход в 1990-е годы, тогда же появилась и ассоциация "медленных городов" Cittaslow. Сейчас в ассоциацию входят 283 города в 32 странах, включая один город в России. О том что такое "медленные города" и чем примечателен такой город в России, читайте в материале "Рамблера".

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Первым “медленным городом” стал Греве-ин-Кьянти в итальянской провинции Тоскана. Из него начали уезжать местные жители в поисках работы в мегаполисах. Для того, чтобы остановит отток людей, мэру города предстояло принять решение: либо создать в городе какой-то крупный бизнес, либо поддерживать местных мастеров и производителей, сохраняя традиции и культуру. Он сделал выбор в пользу второго варианта.

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Инициативу мэра Греве-ин-Кьянти поддержали еще в трех итальянских городах: Позитано, Бра и Орвието. Так и появилось направление Cittaslow, Международная сеть городов, в которых хорошо жить.

Здесь не считают каждую минуту, нет бешеного ритма, напротив, жители “медленных городов” предпочитают наслаждаться каждым мгновением жизни, не приветствуя спешки. Оказалось, что такая идеология вполне привлекательна: уже через два года к Cittaslow присоединились 28 итальянских городов, а затем в объединение начали вступать и другие страны.

К ассоциации могут присоединиться города, население которых не превышает 50 000 человек, а жители исповедуют такие ценности как гостеприимство, взаимоуважение, сохранение традиций города и его культуры, а также используют в кухне продуктов от местных производителей. Всего же к “медленному городу” предъявляют 72 требования. Чтобы вступить в сообщество Cittaslow город должен соответствовать хотя бы половине из них.

В частности, в медленных городах должны отсутствовать личные автомобили, вместо которых предлагается использовать велосипеды, особую роль отводят созданию парков и зеленых зон, использованию возобновляемых источников энергии, переработке мусора и экологическим вопросам вообще. Также обязательно поддержка традиционных промыслов и ремесел, развитие туристической отрасли, поддержка бедного населения и многие другие критерии.

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В России в сообщество Cittaslow на сегодняшний день входит лишь один город — Светлогорск.

Этот тихий курорт с изумительными дикими пляжами, целебными грязями и минеральными источниками находится в Калининградской области, на берегу Балтийского моря. Ранее, во времена Восточной Пруссии, город носил другое название — Раушен. И уже тогда пользовался популярностью у приезжих подышать целебным морским воздухом людей. И сегодня в нем сохранилась красивая немецкая архитектура, здания регулярно реставрируют и стараются поддерживать в хорошем состоянии.