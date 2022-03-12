Что происходит на Кудыкиной горе в Липецкой области

На берегу реки Дон в Липецкой области существует парк, который каждого взрослого вернет в детство, а для детей воплотит в жизнь персонажей сказок. Парк называется "Кудыкина гора", и о нем многие слышали благодаря огромной скульптуре Змея-Горыныча. В материале "Рамблера" — о том, стоит ли ехать на Кудыкину гору с детьми.
Изначально Кудыкина гора была фразеологизмом, который появился из-за суеверий. Считалось, что спрашивать человека без надобности о том, куда он идет, не стоило. Отвечать тоже было плохой приметой — иначе не получится совершить запланированные дела. Именно поэтому на вопрос о том, куда направляется человек, отвечали "На Кудыкину гору", "На Кудыкино поле" и "На Кудыкин остров". Однако больше всего прижилось выражение о горе.
Кудыкина гора представляет из себя большой парк с возможностью размещения гостей, поэтому в парке можно провести несколько дней. В основном парк славится своими масштабными инсталляциями, и многие ездят туда погулять. Кто-то едет посмотреть на животных, которые гуляют в открытом загоне. Здесь есть и другие развлечения для детей, а зимой организовывается активный отдых для всей семьи: катание на тюбингах, лыжах и коньках.
На территории есть возможность отпраздновать свадьбу, день рождения или другие мероприятия. Также есть отдельные гостевые дома, в которых может разместиться 5-6 человек.
Туристы рекомендуют закладывать более трех часов для посещения Кудыкиной горы. Если не учитывать дорогу. При этом путешественники говорят, что посетить парк достаточно только один раз, но лучше приезжать ранним утром, чтобы успеть все осмотреть. Люди, побывавшие на Кудыкиной горе, говорят, что лучше не ехать в парк в разгар зимы или в летнюю жару, а выбирать позднее лето или осень. Расстояние между всеми объектами большое, они находятся на открытом пространстве, поэтому летом поездку может испортить жара, а зимой сильный ветер.