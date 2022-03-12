Что происходит на Кудыкиной горе в Липецкой области

На берегу реки Дон в Липецкой области существует парк, который каждого взрослого вернет в детство, а для детей воплотит в жизнь персонажей сказок. Парк называется "Кудыкина гора", и о нем многие слышали благодаря огромной скульптуре Змея-Горыныча. В материале "Рамблера" — о том, стоит ли ехать на Кудыкину гору с детьми.

Фото: @park.kudikinagora @park.kudikinagora

Изначально Кудыкина гора была фразеологизмом, который появился из-за суеверий. Считалось, что спрашивать человека без надобности о том, куда он идет, не стоило. Отвечать тоже было плохой приметой — иначе не получится совершить запланированные дела. Именно поэтому на вопрос о том, куда направляется человек, отвечали "На Кудыкину гору", "На Кудыкино поле" и "На Кудыкин остров". Однако больше всего прижилось выражение о горе.

Кудыкина гора представляет из себя большой парк с возможностью размещения гостей, поэтому в парке можно провести несколько дней. В основном парк славится своими масштабными инсталляциями, и многие ездят туда погулять. Кто-то едет посмотреть на животных, которые гуляют в открытом загоне. Здесь есть и другие развлечения для детей, а зимой организовывается активный отдых для всей семьи: катание на тюбингах, лыжах и коньках.

На территории есть возможность отпраздновать свадьбу, день рождения или другие мероприятия. Также есть отдельные гостевые дома, в которых может разместиться 5-6 человек.