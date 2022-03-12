Города России с самой теплой весной

В центральную часть страны весна всегда приходит довольно долго. Сухой асфальт сменяется суровыми морозами и холодным ветром, и так по несколько раз до тех пор, пока не наступит настоящее тепло. Многим хочется сбежать от этих скачков погоды и почувствовать настоящую весну как можно раньше. В материале "Рамблера" — о городах России с самой теплой весной.

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Сочи

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Конечно, самым южным и теплым городом России считается Сочи. Среднегодовая температура здесь составляет 14,3 градуса по Цельсию. Даже зимой у побережья можно ходить в легких куртках, но в горах без теплой куртки не обойтись. Однако у теплого Сочи есть один существенный минус — обилие осадков. Стоит отметить, что город бьет не только рекорды по самой теплой температуре, но и по количеству выпадения осадков. Поэтому если вы решили приехать весной в Сочи за теплом, есть вероятность, что витамина D от лучей солнца вы получить не сможете. Поэтому вместо солнечных очков в Сочи лучше всего взять резиновые сапоги. Такая погода, как правило, сохраняется только в первый месяц весны до окончания горнолыжного сезона.

Яшкуль

Этот поселок расположен на Прикаспийской низменности недалеко от Элисты. Его население составляет почти восемь тысяч человек, но поселок прославился своими рекордно жаркими температурами. По среднегодовой температуре Яшкуль уступает разве что курортным городам на юге. Среднегодовая температура там составляет 10,8 градусов по Цельсию. Весной здесь очень тепло, а летом слишком жарко. Все это происходит из-за расположения поселка. Он находится на 10 метрах ниже уровня моря.

Калининград