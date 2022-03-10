Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+3° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
56 минут назад

Куда ехать по России за здоровьем

Мария Каткова

В России есть специальные лечебные курорты, куда люди приезжают для того, чтобы поправить свое здоровье. В этих местах человек не просто отдыхает, но и подвергается различным процедурам, которые улучшают самочувствие в период обострения хронических заболеваний. Это — не просто места с оздоровительным санаториями, но также и способ отдохнуть с пользой для тела. "Рамблер" рассказывает про основные направления в России, куда можно поехать за здоровьем.

Куда ехать по России за здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Камчатка

Еще во времена СССР Камчатка стала популярным термальный оздоровительным курортом. Пока что былую славу восстановить не удалось, но, возможно, полуостров станет популярным с развитием туризма внутри России. На Камчатке насчитывается более 150 термальных источников, которые богаты различными веществами. Считается, что на полуострове можно вылечить заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, а также последствия травм.

Белокуриха

Этот город-курорт расположен в Алтайском крае и буквально напичкан санаториями. Здесь лечат все, начиная от отравлений, и заканчивая хронической усталостью. Город Белокуриха расположен у подножия алтайских год, рядом с ним есть выход термальных радоновых вод. Стоит отметить, что подобные ванны назначаются строгой рекомендацией врача, так как имеют радиоактивное излучение. В остальных случаях на курорт можно приехать за другими программами, например, в некоторых санаториях есть отделения для восстановления сна.

Калининград

В Калининградской области расположено довольно много различных санаториев, которые специализируются на лечении хронических заболеваний или купировании симптомов. Большинство процедур, конечно же, связаны с янтарем. Массаж янтарем, хождение по янтарной крошке, пребывания в янтарной пирамиде — все это можно найти исключительно в санаториях Калининграда. Считается, что подобная терапия помогает снять напряжение и последствия стресса, а также замедляет процесс старения и повышает работоспособность.

Отдых в России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители