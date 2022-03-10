Куда ехать по России за здоровьем

В России есть специальные лечебные курорты, куда люди приезжают для того, чтобы поправить свое здоровье. В этих местах человек не просто отдыхает, но и подвергается различным процедурам, которые улучшают самочувствие в период обострения хронических заболеваний. Это — не просто места с оздоровительным санаториями, но также и способ отдохнуть с пользой для тела. "Рамблер" рассказывает про основные направления в России, куда можно поехать за здоровьем.

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Камчатка

Еще во времена СССР Камчатка стала популярным термальный оздоровительным курортом. Пока что былую славу восстановить не удалось, но, возможно, полуостров станет популярным с развитием туризма внутри России. На Камчатке насчитывается более 150 термальных источников, которые богаты различными веществами. Считается, что на полуострове можно вылечить заболевания кожи, опорно-двигательного аппарата, а также последствия травм.

Белокуриха

Этот город-курорт расположен в Алтайском крае и буквально напичкан санаториями. Здесь лечат все, начиная от отравлений, и заканчивая хронической усталостью. Город Белокуриха расположен у подножия алтайских год, рядом с ним есть выход термальных радоновых вод. Стоит отметить, что подобные ванны назначаются строгой рекомендацией врача, так как имеют радиоактивное излучение. В остальных случаях на курорт можно приехать за другими программами, например, в некоторых санаториях есть отделения для восстановления сна.

Калининград