Перечислены популярные туристические направления в России

«Главными точками притяжения природного отдыха стали Алтай и Байкал. С учетом того, что подешевели билеты и очень много есть рейсов. На тот же Байкал поставили чартеры. Байкал стал наиболее доступным направлением, после пандемии пакет с проживанием на неделю в трехзвездном отеле стал стоить до 30 тысяч рублей, тогда как до пандемии один перелет туда и обратно столько стоил»,