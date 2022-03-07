Что делать тем, кто застрял на юге

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 14 марта. В их числе популярные среди туристов Геленджик, Симферополь, Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, где застряли на курортах тысячи россиян без возможности быстро вернуться домой. Что делать тем, кто оказался не в том месте, не в то время? Отвечает travel-эксперт Светлана Семина.