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3 часа назад

Что делать тем, кто застрял на юге

Мира Маркина
Светлана Семинаэксперт

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 14 марта. В их числе популярные среди туристов Геленджик, Симферополь, Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, где застряли на курортах тысячи россиян без возможности быстро вернуться домой. Что делать тем, кто оказался не в том месте, не в то время? Отвечает travel-эксперт Светлана Семина.

Что делать тем, кто застрял на юге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вариантов несколько:

1. Вспомнить романтику железных дорог. Сейчас организовано более 1000 дополнительных мест для туристов, которые остаются в южных регионах РФ. Можно приобрести билеты из Краснодара, Анапы, Адлера, Новороссийска и Симферополя, при этом, не переплачивая - с учетом сложившейся обстановки РЖД не повысили стоимость проезда, тарифы на плацкарт и купе фиксированы. Сервисы Apple Pay и Google Pay при оплате могут быть недоступны, но всегда можно оплатить стандартным способом со вводом данных банковской карты. В зависимости от типа поезда время в пути составит от 23 часов до 1,5 суток. Из Симферополя помимо прямых поездов до Москвы, предлагаются маршруты с пересадкой в Анапе и Краснодаре, мест достаточно.

2. Вылететь из альтернативных аэропортов неподалеку: Сочи, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя. Авиакомпания «Азимут» уже поставила дополнительные рейсы из Минвод. Перевозчик S7 рекомендует всем, кто не смог переоформить билет заранее, приехать в аэропорт вылета нового рейса и, если будут места, зарегистрироваться на рейс без переоформления билета. Авиакомпания «Аэрофлот» переоформляет билеты бесплатно, без доплат и сборов, а цена нового билета из Сочи в Москву стартует от 5 794 руб., что вполне соответствует обычной, при этом рейсов более 10 в день, и на все есть места. Все маршруты перестроены в облет закрытого воздушного пространства, из-за увеличения полетного времени может незначительно измениться расписание.

3. Воспользоваться вывозными автобусными рейсами туроператоров, если вы организованный турист. Будьте на связи с вашими турагентами и представителями туроператора и выбирайте удобный вариант, который подойдет именно вам. Как и во время пандемии, так и сейчас туроператоры своих туристов не бросили, взяли на себя дополнительные издержки и продлили проживание в отелях по минимальным ценам. Тем, кто не успел отправиться на отдых, рекомендовано остаться дома, перенести поездку или аннулировать тур.

4. Продлить свой отдых и перебронировать билеты на последующие даты. Однако, нужно учитывать, что по оценкам экспертов, закрытие аэропортов может быть продлено, и не исключено, что ситуация может затянуться на неопределенный срок, вплоть до конца марта.
Светлана Семина
Светлана СеминаЭксперт по туризму

Ростуризм запустил на сайте штабтуризм.рф онлайн-форму для приема обращений от тех, кто не может выехать из регионов с закрытыми аэропортами, а также горячую линию по телефону 8-800-200-34-11 (линия работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера по московскому времени, звонок бесплатный).

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