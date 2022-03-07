Что делать тем, кто застрял на юге

Вариантов несколько:
1. Вспомнить романтику железных дорог. Сейчас организовано более 1000 дополнительных мест для туристов, которые остаются в южных регионах РФ. Можно приобрести билеты из Краснодара, Анапы, Адлера, Новороссийска и Симферополя, при этом, не переплачивая - с учетом сложившейся обстановки РЖД
не повысили стоимость проезда, тарифы на плацкарт и купе фиксированы. Сервисы Apple
Pay и Google
Pay при оплате могут быть недоступны, но всегда можно оплатить стандартным способом со вводом данных банковской карты. В зависимости от типа поезда время в пути составит от 23 часов до 1,5 суток. Из Симферополя помимо прямых поездов до Москвы, предлагаются маршруты с пересадкой в Анапе и Краснодаре, мест достаточно.
2. Вылететь из альтернативных аэропортов неподалеку: Сочи, Минеральных Вод, Волгограда и Ставрополя. Авиакомпания «Азимут» уже поставила дополнительные рейсы из Минвод. Перевозчик S7
рекомендует всем, кто не смог переоформить билет заранее, приехать в аэропорт вылета нового рейса и, если будут места, зарегистрироваться на рейс без переоформления билета. Авиакомпания «Аэрофлот»
переоформляет билеты бесплатно, без доплат и сборов, а цена нового билета из Сочи в Москву стартует от 5 794 руб., что вполне соответствует обычной, при этом рейсов более 10 в день, и на все есть места. Все маршруты перестроены в облет закрытого воздушного пространства, из-за увеличения полетного времени может незначительно измениться расписание.
3. Воспользоваться вывозными автобусными рейсами туроператоров, если вы организованный турист. Будьте на связи с вашими турагентами и представителями туроператора и выбирайте удобный вариант, который подойдет именно вам. Как и во время пандемии, так и сейчас туроператоры своих туристов не бросили, взяли на себя дополнительные издержки и продлили проживание в отелях по минимальным ценам. Тем, кто не успел отправиться на отдых, рекомендовано остаться дома, перенести поездку или аннулировать тур.
4. Продлить свой отдых и перебронировать билеты на последующие даты. Однако, нужно учитывать, что по оценкам экспертов, закрытие аэропортов может быть продлено, и не исключено, что ситуация может затянуться на неопределенный срок, вплоть до конца марта.