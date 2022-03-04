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55 минут назад

Где в России находится остров Недоразумения

Дарья Амосова

В западной части Тауйской губы Охотского моря, между бухтами Амахтон и Нагаева расположился небольшой островок с необычным названием. Его размеры — всего 4,5 км², около 2 км в ширину и 3, 5 км в длину. На северо-восточном мысе находится поселок Рыбачий, расстояние до Магадана — 20 км. Кто и за что называл так ни в чем не повинный остров?

Где в России находится остров Недоразумения
Фото: @oriental_nord@oriental_nord

Ранее остров Недоразумения назывался островом Фабия — так, по крайней мере, указывают в англоязычной «Википедии». В 1853-1885 годах американские и русские китобойные суда укрывались от шторма в районе данного острова. Укрытие позволяло добывать дрова и воду, разделывать китов, варить масло. Летом 1858 года на острове была создана временная американская китобойная станция. В 1961 году археологическим отрядом здесь была обнаружена неолитическая стоянка.

Во время гидрографической экспедиции 1910-х годов остров забыли нанести на карту. Его спутали с материковым берегом: гористый рельеф со скалами, заросшими каменной березой, было легко не заметить. Вскоре ошибку увидели и исправили. А местное название острова — Делан, что переводится с языка эвенов как «камень».

До 90-х годов xx века на острове действовать цех рыбозавода «Тауйский», на месте которого работала туристическая база. Последние жители острова, семья Хитченко, скончались в 2020 году.

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