Где в России находится остров Недоразумения

В западной части Тауйской губы Охотского моря, между бухтами Амахтон и Нагаева расположился небольшой островок с необычным названием. Его размеры — всего 4,5 км², около 2 км в ширину и 3, 5 км в длину. На северо-восточном мысе находится поселок Рыбачий, расстояние до Магадана — 20 км. Кто и за что называл так ни в чем не повинный остров?

Фото: @oriental_nord @oriental_nord

Ранее остров Недоразумения назывался островом Фабия — так, по крайней мере, указывают в англоязычной «Википедии». В 1853-1885 годах американские и русские китобойные суда укрывались от шторма в районе данного острова. Укрытие позволяло добывать дрова и воду, разделывать китов, варить масло. Летом 1858 года на острове была создана временная американская китобойная станция. В 1961 году археологическим отрядом здесь была обнаружена неолитическая стоянка.

Во время гидрографической экспедиции 1910-х годов остров забыли нанести на карту. Его спутали с материковым берегом: гористый рельеф со скалами, заросшими каменной березой, было легко не заметить. Вскоре ошибку увидели и исправили. А местное название острова — Делан, что переводится с языка эвенов как «камень».