Почему стоит проехаться на “Байкальском экспрессе”

Поездка на туристическом поезде – услуга относительно новая для российского рынка. Пока маршруты специальных составов охватывали только города европейской части страны. В марте география поездок расширится, так как компания “РЖД” запускает “Байкальский экспресс”. Кому нужен еще один туристический поезд и как получить максимум от поездки на нем – читайте в материале “Рамблера”.

Фото: @rzd_official @rzd_official

Маршрут проходит по Кругобайкальской железной дороге. Планируется, что туристические поезда из Иркутска в Улан-Удэ будут отправляться вечером пятницы, а возвращаться обратно по воскресеньям, что удобно для тех, кто не может потратить на поездку более одного-двух дней.

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Тем, кто увлекается историей железнодорожного транспорта, путешествие покажется особенно интересным: ведь движение по участку Слюдянка – Байкал будет осуществляться на паровозной тяге поезда начала XX века.

По пути следования предусмотрено несколько остановок, в том числе длительная у озера Байкал. Если вам повезет, то вы увидите не только фотогеничные пейзажи вокруг, но и представителей местной богатой фауны – нерп, манулов, соболей.

Такой тур выходного дня будет интересен и тем, кто хотел бы познакомиться ближе с инженерными сооружениями региона – тоннелями, каменными галереями, мостами, акведуками и виадуками. А в Слюдянке существует единственный в мире вокзал, полностью построенный из местного белого и розового мрамора, который тоже можно как следует изучить.

Многие путешественники выбирают путешествие на туристическом поезде в том числе и потому, что это решает сразу две проблемы: где найти ночлег и как передвигаться по маршруту. По факту поезд превращается в отель на колесах, где можно оставить свои вещи и отдыхать после прогулки на любой из станций следования. В “Байкальском экспрессе” предусмотрен вагон-ресторан, в меню которого можно найти традиционные блюда местной кухни — бурятский плов, байкальскую уху из сига, омуля, запеченного в фольге с кедровыми орешками и другие деликатесы.