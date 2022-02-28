Зачем нужны короткие остановки на поездах

Если вы когда-либо ездили на поездах, то знаете, как пассажиры любят выходить на свежий воздух во время пути. Остановки действительно помогают скоротать время в поезде. Полезна любая активность и выход на свежий воздух. Однако пассажиров из поезда выпускают только на длинных остановках, а на некоторых направлениях коротких остановок длительностью от 2 до 5 минут довольно много. Нередко пассажиры задаются вопросом о том, зачем нужны такие короткие остановки. Об этом — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Где происходят остановки

Видео дня

Если вы посмотрите в окно, то вам может показаться, что поезд просто стоит в чистом поле. На самом деле, это не так. В начале состава может быть станция, но она может быть слишком короткой для всего состава, поэтому вы не увидите ее из окна своего вагона. Иногда поезд останавливается на настоящих вокзалах с другими поездами, но из-за короткой остановки пассажиров все равно не выпускают. Однако утверждение о том, что никого на коротких остановках не впускают в поезд, тоже ложное.

На коротких остановках пассажиры могут садиться в поезда, но происходит это по другой системе. Пассажиры приходят заранее на перрон и ждут прибытия поезда. При этом они заранее знают, где остановится именно их нужный вагон. Проводники проверяют их билеты и практически на ходу сажают в поезд. Бывают и те, кто высаживается на таких остановках. О том, что надо заранее подготовиться к выходу, им сообщают проводницы.

Зачем они нужны

Короткие остановки в 2-3 минут происходят в нескольких случаях. В первом поезд останавливается перед местом, где движение без остановки запрещено. Как правило, такое происходит перед крупными транспортными развязками. Поезда останавливаются для того, чтобы пропустить другие составы. Все это запланировано в расписании, так как поезда ходят по регламенту и не могут прибыть на перрон не в свое время.

Также короткая остановка может быть связана с выгрузкой почты. На некоторых остановках происходит отгрузка почтовых отправлений, в связи с чем высадка и посадка пассажиров не предусмотрена.

Еще одна причина, по которой поезд стоит 2-3 минуты, может быть связана с заменой машинистов и проводников. Дело в том, что они не могут работать круглыми сутками и работают посменно. Особенно это касается машинистов, которые обязаны следить за железнодорожными путями все время. Если поезд едет довольно долго, то есть больше двух дней, то может меняться и команда проводников.